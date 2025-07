Nach Scheidung von Chiara: Fedez ist wohl wieder vergeben

Die Trennung von Chiara Ferragni (38) und Fedez (35) ist erst seit wenigen Tagen offiziell, doch der italienische Rapper sorgt bereits mit neuen Schlagzeilen für Aufsehen. Auf Instagram postet der Musiker nun ein süßes Bild mit Giulia Honegger, die offenbar seine neue Freundin ist. Das erste Pärchenfoto zeigt die Turteltauben vertraut: Giulia lehnt ihren Kopf auf Fedez' Schulter, während sie mit ihren Händen ein Herz formt. Die beiden verbringen derzeit offenbar gemeinsame Zeit auf Sardinien, wo der Künstler bereits nach seiner Trennung von Chiara den Sommer genoss, begleitet von Freunden und Mitarbeitern.

In den vergangenen Wochen wurden Fedez und Giulia mehrfach zusammen gesichtet, darunter am Strand von Marina di Pietrasanta, in Mailand und bei gemeinsamen Dinnern. Die Designerin stammt aus Mailand und hat zusammen mit ihrer besten Freundin eine exklusive Modemarke gegründet, die Kleidung im hohen Preissegment anbietet. Ihr Instagram-Profil ist privat, aber ihre Marke Ayme genießt Aufmerksamkeit und wurde sogar in der italienischen Ausgabe des Magazins Harper's Bazaar vorgestellt. Auffällig: Unter den Followern von Giulia findet sich laut dem Magazin Chi auch Angelica Montini, die als ehemalige Geliebte von Fedez in den Schlagzeilen war.

Fedez' neue Beziehung folgt auf das Ende einer turbulenten Ehe. Nach rund zehn Jahren Beziehung und zwei gemeinsamen Kindern erfolgte die offizielle Scheidung von Chiara Ferragni, Italienerin und weltweit erfolgreiche Unternehmerin. Gerüchte über Untreue überschatteten die Ehejahre der zwei Stars. Erst in der vergangenen Woche wurde bekannt, dass die Ehe der beiden jetzt auch vor Gericht offiziell geschieden ist. Wie ihre Anwälte bestätigten, wollen die beiden sich das Sorgerecht für ihre zwei gemeinsamen Kinder teilen. Damit ist das Kapitel der einstigen italienischen Social-Media-Stars auch rechtlich endgültig abgeschlossen.

Fedez, italienischer Rapper

Fedez und Giulia Honegger, Juli 2025

Familie Ferragni, Influencer