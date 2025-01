Chiara Ferragni muss wegen mutmaßlichen Betrugs vor Gericht

Chiara Ferragni (37), die wohl bekannteste Influencerin Italiens, steht derzeit wegen schwerwiegender Betrugsvorwürfe im Rampenlicht. Am 23. September beginnt vor einem Gericht in Mailand das Strafverfahren gegen die Social-Media-Berühmtheit. Sie muss sich gemeinsam mit den Unternehmen Balocco und Dolci Preziosi für den mutmaßlich missbräuchlichen Verkauf von Weihnachtskuchen und Schokoladeneiern verantworten. Die Produkte wurden stark überteuert unter dem Deckmantel eines guten Zwecks vermarktet – der Erlös der Kooperation sollte ursprünglich an krebskranke Kinder gespendet werden, doch das sei angeblich nie geschehen.

Obwohl Chiara die Vorwürfe gegenüber den Medien als "völlig ungerecht" dargestellt hat, entschlossen sich ihre Anwälte und die beteiligten Unternehmen bereits im Sommer zu einer außergerichtlichen Einigung mit der italienischen Wettbewerbsbehörde. Dabei verpflichtete sich Chiara zu einer Zahlung von drei Millionen Euro, während die Unternehmen Balocco und Dolci Preziosi ebenfalls hohe Summen für gemeinnützige Zwecke spendeten. Dennoch geht das Strafverfahren weiter, da die von der Staatsanwaltschaft gefundenen Beweise, darunter Mails und Chatverläufe, die Anschuldigungen untermauern sollen. In der ersten Anhörung werde dann entschieden, wie es für die Unternehmerin weitergeht.

Es ist nicht das erste Mal, dass Chiara aufgrund ihres Geschäftsgebarens in der Kritik steht. Schon im vergangenen Jahr musste sie sich wegen unlauterer Geschäftspraktiken verantworten. Die Fashion-Ikone hatte sich daraufhin auf Instagram bei ihrer Community entschuldigt, was teilweise als Schuldeingeständnis gewertet wurde. Neben den beruflichen Turbulenzen ist auch ihr Privatleben Gegenstand zahlreicher Schlagzeilen. Nach der Trennung von ihrem Mann, dem Rapper Fedez (35), packte die Bloggerin zuletzt pikante Details aus und erklärte, dass ein Seitensprung ihres Mannes der Grund für das Aus nach sieben Jahren Beziehung gewesen sei. "Ich habe ihn aus unserem Haus hinausgeschmissen, nachdem ich herausgefunden habe, dass er mich im Februar betrogen hat", teilte Chiara ihren Followern mit.

Instagram / chiaraferragni Chiara Ferragni, Influencerin

Instagram / chiaraferragni Chiara Ferragni und Fedez, Januar 2023