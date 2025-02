Chiara Ferragni droht Haft wegen schwerer Betrugsvorwürfe

Chiara Ferragni (37), die italienische Social-Media-Ikone und Geschäftsfrau mit fast 30 Millionen Followern, steht unter schwerem Verdacht. Sie soll im Rahmen einer vermeintlichen Charity-Aktion Millionenbeträge in die eigene Tasche gesteckt haben. Konkret geht es um Kooperationen mit den Herstellern von Pandoro-Weihnachtskuchen und Ostereiern, bei denen angeblich nur 50.000 Euro an eine Kinderklinik gespendet wurden, während Chiara selbst eine beeindruckende Summe von einer Million Euro eingenommen haben soll. Seit Dezember 2023 steht sie deswegen heftig in der Kritik – und nun droht ihr laut Bild wegen schweren Betrugs für bis zu fünf Jahre Gefängnis. Der Prozess soll am 23. September 2025 in Mailand beginnen.

Der Skandal entfaltet sich vor dem Hintergrund weiterer Turbulenzen in Chiaras Leben. Schon 2023 musste sie eine Rekordgeldstrafe von drei Millionen Euro zahlen, um sich außergerichtlich mit der italienischen Wettbewerbsbehörde zu einigen. Doch das Verfahren geht weiter, da E-Mails und Chatverläufe die Anklage untermauern könnten. Parallel dazu steht auch ihr Liebesleben erneut in der Öffentlichkeit: Nach der Trennung von ihrem Ehemann, dem Rapper Fedez (35), gibt sie an, dass er sie jahrelang betrogen habe. Laut Chiaras Aussagen sei die Untreue bereits am Hochzeitstag Thema gewesen, was Fedez jedoch vehement bestreitet. Beide streiten sich seitdem öffentlich in den sozialen Medien über die Vorwürfe.

Beruflich wie privat war Chiara in den letzten Jahren immer wieder in den Schlagzeilen, wobei sie ihre Popularität vor allem durch ihre Mode- und Beautyprojekte aufbaute. 2021 hatte sie es sogar auf das Titelblatt der Vogue geschafft und wurde als eine der einflussreichsten Unternehmerinnen Italiens gefeiert. Neben ihrer Karriere teilt sie auf ihren Social-Media-Kanälen auch Einblicke in ihr Familienleben mit ihren zwei Kindern. Trotz der aktuellen Anschuldigungen bleibt ihre Community loyal – viele Anhänger sehen in Chiara nach wie vor eine Inspiration, die sich sowohl gegen geschäftliche als auch gegen persönliche Krisen behaupten muss.

Instagram / chiaraferragni Chiara Ferragni, Januar 2025

Instagram / fedez Fedez und Chiara Ferragni, Ex-Paar