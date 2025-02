Pietro Lombardi sagt Konzert nach dem Anschlag in München ab

Pietro Lombardi (32) hat sein für heute Abend geplantes Abschlusskonzert der "Kapitel Tour 2025" in München kurzfristig abgesagt. Der Sänger reagierte damit auf den tragischen Anschlag, der sich am Donnerstagmorgen in der Münchner Innenstadt ereignet hatte. Mit einem weißen Mini Cooper raste ein 24-jähriger Mann in eine Demonstration der Gewerkschaft Verdi und verletzte mindestens 28 Menschen, darunter auch Kinder. Ein Opfer schwebt laut Berichten weiterhin in Lebensgefahr. Der ehemalige DSDS-Juror zeigte sich sichtlich bewegt, als er die Absage in einem Instagram-Video aus der bereits fertig aufgebauten Konzerthalle verkündete: "Ich bin schockiert, traurig und extrem wütend."

Der 32-Jährige schilderte, dass er die Entscheidung gemeinsam mit seinem Team und den Verantwortlichen getroffen habe. "Ich finde es nicht passend, jetzt hier auf Party zu machen. Währenddessen Familien um das Leben ihrer Kinder bangen und eine große Trauer in München herrscht", erklärte er in seinem Statement. Auch Sicherheitsbedenken spielten eine Rolle bei der Absage. Viele Fans hatten Pietro geschrieben, dass sie Angst vor weiteren Vorfällen hätten: "Ich möchte es nicht verantworten, Tausende Menschen hier herzuholen, wenn einfach die Angst zu groß ist." Die Karteninhaber sollen laut Veranstalter den Ticketpreis vollständig zurückerstattet bekommen.

Für Pietro steht das Wohl seiner Anhänger klar an erster Stelle. Der Sänger hat selbst drei Kinder. Auf Social Media teilt er regelmäßig Einblicke in sein Leben abseits der Bühne, bei dem Familie und Zusammenhalt eine große Rolle spielen. Seine Entscheidung, das Konzert abzusagen, wurde von vielen Fans verständnisvoll aufgenommen – sie wünschten ihm in den Kommentaren Kraft und betonten, wie wichtig es sei, in solchen schweren Momenten zusammenzuhalten.

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi im Februar 2025

Getty Images Pietro Lombardi, Sänger

