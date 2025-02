Elke Heidenreich wird 82: Sie liebt einen 54-Jährigen

Autorin Elke Heidenreich (82) hat pünktlich zu ihrem 82. Geburtstag offenbart, dass sie und ihr langjähriger Partner Marc-Aurel Floros trotz ihres Altersunterschieds von 28 Jahren seit zwei Jahrzehnten glücklich miteinander sind. "Ich wollte ihn mir anfangs nur als Affäre gönnen", verriet sie im Bunte-Interview. Doch aus der anfänglichen Leidenschaft zu dem 54-jährigen Pianisten und Komponisten wurde eine tiefe Beziehung, die bis heute hält. "Natürlich geht es nicht mehr so wild zu wie früher, aber es gibt doch immer noch Nähe, Zärtlichkeit, Wärme", erzählte sie weiter.

Die Autorin sprach gegenüber dem Magazin Bunte offen über ihre Bedürfnisse: "Ich brauche Leidenschaft, es muss lodern." Manchmal verliebe sie sich in einen Kellner oder in flüchtige Begegnungen – wenn auch nur für wenige Stunden. Ihr Partner erklärte dazu, dass Eifersucht dennoch kein Thema für ihn sei, auch wenn er die Blicke anderer Männer nach Lesungen durchaus bemerke. Elke fasste solche Momente humorvoll zusammen: "Flirts machen Wärme, aus denen Geschichten entstehen. Es geht ja nicht darum, dass man ständig in den Betten herumturnt."

Elke, die mit Büchern wie "Der Welt den Rücken" zu einer der bekanntesten deutschsprachigen Autorinnen wurde, sprach schon immer offen über ihr Privatleben. In ihren früheren Ehen mit dem Journalisten Gert Heidenreich und Autor Bernd Schroeder sei sie nicht immer treu gewesen, wie die Autorin in früheren Interviews zugab. Die Verbindung zu Marc-Aurel halte auch über die Kunst, die sich gegenseitig ergänze: Er setzt sie in seinen Noten in Szene, während sie sich in ihren Texten von ihm inspirieren lässt.

Elke Heidenreich bei der Frankfurter Buchmesse 2021

Elke Heidenreich beim Henri-Nannen-Award in Hamburg, 2010

