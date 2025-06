Küsse und mehr: So heiß wird die "Beauty & The Nerd"-Staffel

Am kommenden Donnerstag startet die neue Staffel von Beauty & The Nerd auf ProSieben – und die Vorschau verspricht schon jetzt jede Menge Drama und heiße Momente. Fans der Show können es kaum erwarten: Bereits jetzt sind die ersten 25 Minuten der Auftaktfolge vorab auf Joyn verfügbar und geben einen Vorgeschmack auf das, was die Zuschauer erwartet. Es wird heftig gestritten und gezankt, doch es knistert auch gewaltig. Besonders Beauty Laura Maria Lettgen sorgt für Gesprächsstoff, als sie beim Einzug der weiblichen Nerdin Sarah ihre Begeisterung nicht verbergen kann: "Ich war so geflasht, ich habe kurz überlegt, ob ich das Ufer ihretwegen wechseln soll. Die sah wirklich heftig aus", schwärmt sie im Einzelinterview.

Dass diese Anziehung keine leere Floskel ist, zeigt die Vorschau, die Laura und Sarah in inniger Zweisamkeit und wildem Knutschen zeigt. Aber auch der männliche Beau Max Bornmann sorgt für Aufsehen: In einer Szene wird er dabei gefilmt, wie er sich mit einer Frau unter der Dusche näherkommt. Wer die geheimnisvolle Person ist, bleibt vorerst ein gut gehütetes Geheimnis. Doch nicht nur die Beautys, sondern auch die Nerds bleiben nicht zurückhaltend: So kann der 19-jährige Teilnehmer Darius im Whirlpool seine Hände nicht bei sich behalten und nutzt die Gelegenheit, gleich die Brüste von zwei Beautys, Laura und Christina Rusch (27), zu betatschen. Seine Reaktion auf die ungewöhnliche Situation: "Beide suppi, ich bin zufrieden."

Fans dürfen sich also auf jede Menge Unterhaltung freuen. Ein Highlight jeder Staffel ist zudem auch das große Umstyling. In diesem Jahr übernimmt kein Geringerer als Kilian Kerner diese ehrenvolle Aufgabe. "Ab jetzt wird umgestylt. Und zwar von mir", verkündete der Designer vor knapp drei Wochen stolz auf Instagram und versprach damit jede Menge neue Looks, Emotionen und Überraschungen. Für Kilian war dabei klar: Mode bedeutet weit mehr als äußere Veränderung – sie steht für Ausdruck, Mut und dafür, Menschen sichtbarer zu machen, die sonst oft übersehen würden.

Anzeige Anzeige

Joyn/Benjamin Kis Die "Beauty & The Nerd"-Kandidaten von Staffel sechs

Anzeige Anzeige

Instagram / laurablondd Laura Maria Lettgen, Realitystar

Anzeige Anzeige

RTL Max Bornmann, "Prominent getrennt"-Kandidat

Anzeige