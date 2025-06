Mit Wandern: Thomas Gottschalk will 100 Jahre alt werden

Thomas Gottschalk (75) hat kürzlich auf Instagram verkündet, dass er sich das ambitionierte Ziel gesetzt hat, 100 Jahre alt zu werden. Der beliebte Moderator, der gerade erst seinen 75. Geburtstag gefeiert hat, verrät in dem humorvollen Post, wie er diesem Ziel näherkommen will: tägliches Wandern. In dem Video, das ihn bei einer Wanderung mit seiner Partnerin Karina zeigt, erklärt er augenzwinkernd: "Weil ich mindestens 100 Jahre alt werden will, durchwandere ich jetzt mit Karina täglich die bayerischen Wälder." Seine Botschaft ist klar: Bewegung ist der Schlüssel zu einem langen Leben. "Solltet ihr auch tun. Vielleicht begegnen wir uns ja mal dabei! Mich würde es freuen...", fügt der Moderator optimistisch hinzu.

Dass Thomas noch lange nicht ans Aufhören denkt, beweist nicht nur dieser neue Lebensentschluss, sondern auch seine weitere Präsenz in der Öffentlichkeit. Obwohl er sich beruflich etwas zurückgenommen hat, genießt er es weiterhin in vollen Zügen, Menschen zu unterhalten und seinen Humor zu teilen. Fans zeigen sich in den sozialen Medien begeistert von seinem aktiven Lebensstil und der positiven Einstellung. Mit Karina an seiner Seite, mit der er eine glückliche Beziehung führt, scheint ihm die Umstellung auf ein sportlicheres Leben nicht allzu schwerzufallen. Gemeinsam erkunden sie nun die idyllischen Landschaften Bayerns und wirken dabei entspannter denn je.

Der Entertainer, der mit Shows wie "Wetten, dass..?" Fernsehgeschichte geschrieben hat, weiß sein Leben reflektiert zu betrachten. Schon anlässlich seines 75. Geburtstags ließ er augenzwinkernd durchblicken, dass er sich selbst nie zu ernst genommen habe. Seine unverwechselbare, humorvolle Art macht ihn bis heute zum Publikumsliebling. Mit seinem neuen Fitnessziel beweist Thomas, dass er nicht nur auf der Bühne ein Meister seiner Klasse ist, sondern auch privat mit Leidenschaft und Energie durchs Leben geht. Fans dürfen gespannt sein, welche Meilensteine er sich als Nächstes setzt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Thomas Gottschalk, ehemaliger Moderator

Anzeige Anzeige

Instagram / thereal.thomasgottschalk Karina Mroß und Thomas Gottschalk, Mai 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / thereal.thomasgottschalk Thomas Gottschalk und Karina Mroß im April 2024