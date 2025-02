Ehe-Therapie: Timothy Peach und Nicola Tiggeler suchen Hilfe

Timothy Peach (61) und Nicola Tiggeler (64), beide bekannte Schauspieler, haben offen über ihre Eheprobleme während der Coronazeit gesprochen und enthüllt, dass sie nach 35 Jahren Ehe eine Paartherapie begonnen haben. In einem Interview mit der Bild verriet Timothy: "Die Corona-Zeit hat mich sehr belastet. Da kam alles zusammen: Existenzangst, Midlife-Crisis, Schwäche, Fragen in allen Bereichen." Auch in seiner Ehe mit Nicola, mit der er zwei Kinder hat, sei es zu neuen Unsicherheiten gekommen. "Wir lieben uns und wollen miteinander alt werden", betonte der TV-Star jedoch gegenüber der Bild-Zeitung.

Das Paar, das seinen Alltag all die Jahre modern und gleichberechtigt gestaltet hat – inklusive getrennten Konten und Hotelzimmern –, sah sich plötzlich darüber nachdenken, wie sie ihre Zukunft gestalten möchten. Nachdem die Kinder aus dem Haus waren, wurden Fragen wie die nach ihrer gemeinsamen Rolle in der Familie und ihren Wünschen für die nächsten Jahre laut. Nicola nennt als Beispiel: "Wie weit mischen wir uns noch in die Kindererziehung ein, wie wollen wir die nächsten Jahre als Paar verbringen?" Timothy ergänzt: "Eine Langzeitbeziehung ist etwas sehr Schönes. Eine Marathonstrecke, auf der man sich arrangieren und verlieren kann oder sie pflegt und bereinigt. Viele Paare fragen sich nicht mehr: Wie geht es dir, was sind deine Wünsche? Was ist unser nächstes Ziel?" Erst die Therapie habe dem Schauspieler geholfen, sich zu öffnen und ehrlich über Gefühle und Ängste zu sprechen.

Die beiden Schauspieler, die durch Serien wie "Rote Rosen" und "Sturm der Liebe" einem breiteren Publikum bekannt wurden, gelten als fester Bestandteil der deutschen Filmszene. Privat bevorzugen sie ein Leben außerhalb des Medienrummels und verbringen viel Zeit in München. Ihre Kinder sind inzwischen erwachsen, was Timothy und Nicola eine völlig neue Dynamik ihrer Beziehung abverlangt. In Interviews gaben sie schon früher Einblicke in ihre bewusste Entscheidung, Individualität in der Ehe zu schätzen, was durch getrennte berufliche und private Strukturen deutlich wird. Ihre Offenheit, nun auch über Schwierigkeiten zu sprechen, zeigt einmal mehr, dass selbst in langjährigen Beziehungen stetige Arbeit gefragt ist.

Getty Images Timothy Peach, deutscher Schauspieler

Getty Images Nicola Tiggeler bei der Minx Fashion Night 2013

