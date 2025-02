Erste Details zur neuen "Avatar: Seven Havens"-Serie bekannt

Die Fantasy-Welt von "Avatar – Der Herr der Elemente" bekommt ein neues Kapitel: Der US-Sender Nickelodeon hat mit "Avatar: Seven Havens" eine neue Animationsserie in Auftrag gegeben. Hinter der Serie stehen laut Fernsehserien wieder die bekannten Schöpfer Michael DiMartino und Bryan Konietzko, die bereits das Original sowie die Nachfolgeserie "Die Legende von Korra" erfolgreich umgesetzt haben. Die Handlung spielt in einer postapokalyptischen Welt, in der eine junge Erdbändigerin als neue Avatar erkennt, dass ihre Bestimmung alles andere als heldenhaft sein könnte.

Ihr wird nachgesagt, dass sie die Menschheit zerstören könnte, anstatt sie zu retten. Gemeinsam mit ihrer verschollenen Zwillingsschwester versucht sie, die titelgebenden Seven Havens, die letzten Zufluchtsorte der Menschheit, vor dem Untergang zu bewahren. Die Serie, die in 26 Folgen erzählt wird, setzt damit die epische Saga der beliebten Animationswelt fort. Nach der ursprünglichen Show "Avatar: The Last Airbender", die von 2005 bis 2008 ausgestrahlt wurde, und dem Nachfolger "Die Legende von Korra" bringt "Avatar: Seven Havens" somit eine düsterere und komplexere Ausgangslage mit.

Michael und Bryan genießen unter Fans inzwischen wahren Kultstatus, stehen sie doch für tiefgründiges Geschichtenerzählen und visuell beeindruckende Animationen. Ihr Ansatz, Charaktere mit komplexen Hintergründen und moralischen Konflikten zu erschaffen, macht das Franchise besonders. "Die Legende von Korra" ist nicht nur für seine Geschichte, sondern auch für eine wegweisende LGBTQ-Darstellung bekannt. Dies stellt eine hohe Erwartungshaltung an "Avatar: Seven Havens". Mit ihrer Rückkehr zur Serie nach vorangegangenen Experimenten mit Live-Action-Adaptionen bei Netflix hoffen viele, dass die Schöpfer die Magie des Originals erneut einfangen können. Wann die neue Serie genau erscheint, ist bislang nicht bekannt.

Courtesy of Netflix 2024 Gordon Cormier in "Avatar: The Last Airbender"

Getty Images Michael Dante DiMartino und Bryan Konietzko, Juli 2014

