John Lydon spricht über den traurigen Verlust seiner Frau

John Lydon (69), besser bekannt als Johnny Rotten und ehemaliger Frontmann der Sex Pistols, sprach kürzlich über den schmerzhaften Verlust seiner Ehefrau Nora Foster. Die einstige Publishing-Erbin starb im April 2023 im Alter von 80 Jahren, nachdem sie mehrere Jahre mit Alzheimer gelebt hatte. John, der während ihrer Erkrankung als Vollzeitpfleger für sie da war, erlebte eine zutiefst bewegende und schwierige Zeit – besonders an Noras letztem Tag, den er als "schmerzvoll und quälend" beschrieb. In einem Gespräch mit Metro teilte der ehemalige Sex-Pistols-Frontmann mit: "Ich bin nur noch die Hälfte der Person, die ich war, als sie noch lebte."

Neben dem Verlust seiner Frau musste John nur wenige Monate später auch den Tod seines langjährigen Managers und Freundes John Stevens verkraften. Um mit seiner Trauer umzugehen, stürzte sich der Musiker in den Alkohol. Nun, fast zwei Jahre später, hat er sich laut eigener Aussage aus dieser Dunkelheit befreit und sagte gegenüber Metro: "Ich habe aufgehört, mich in Alkohol, Traurigkeit und Selbstmitleid zu suhlen. Das lässt sich nicht vermeiden, es passiert einfach, es liegt einfach in der Natur." Mittlerweile ist John sogar wieder bereit für Tourneen und plant aktuell eine mit seiner Band Public Image Ltd (PiL).

Johns tiefe Liebe zu Nora war vielen bekannt. In einem früheren Interview verriet er, dass er sich ein Leben ohne sie nicht vorstellen könne: "Es gibt dann keinen Grund", sagte er damals. Ihre Ehe begann 1979 nach einem Kennenlernen in Vivienne Westwoods (✝81) Londoner Laden. In einem Song namens "Hawaii", den er kurz vor Noras Tod veröffentlichte, wollte er seiner Frau noch mal ein Stück ihrer gemeinsamen Erinnerungen und Liebe zurückgeben. Die Verbindung zwischen ihnen bleibt, wie John betonte, ein "unendliches Band". Auch über den Tod hinaus.

Getty Images John Lydon und seine Frau Nora Forster im April 2017

Getty Images John Lydon 2017