Eric Christian Olsen und seine Frau erwarten viertes Kind

Eric Christian Olsen (47) und seine Frau Sarah haben süße Neuigkeiten: Der Schauspieler und seine Liebste erwarten wieder Nachwuchs. Bei Instagram teilt er ein lustiges Bild, auf dem Sarahs Babybauch schon gut zu erkennen ist. Auf der Aufnahme schaut Eric selbst ein wenig benommen in die Kamera, während die werdende Mama ihren Bauch neben seinen Kopf in die Kamera hält. "Wir haben diesen kleinen Nugget perfekt getimt", schreibt der "Navy CIS: Los Angeles"-Darsteller humorvoll daneben. Details zum Geschlecht verraten die beiden noch nicht. Dafür kündigt Sarah im Netz an, dass der Zwerg wohl im Sommer dieses Jahres kommt.

Für Sarah und Eric ist es bereits das vierte Kind. Gemeinsam durften sie bereits Söhnchen Wyatt, Töchterchen Esmé und schließlich Nesthäkchen Winter begrüßen. Baby Nummer vier scheint derweil ein wenig ungünstig zu kommen, denn aktuell leben die werdenden Eltern eher provisorisch. Weil sie ihr Haus beim Brand in Los Angeles verloren, sind sie bei Erics Kollegin Daniela Ruah (41) untergekommen. Aber auch das scheint der US-Amerikaner mit Humor zu nehmen, denn unter seinen Post setzt er Hashtags wie "Leben im Etagenbett" und "Ich werde auf dem Fußboden schlafen".

Mit seiner Sarah verbindet Eric eine wahre Bilderbuch-Ehe. Die beiden sind bereits seit 2006 liiert. 2012 gaben sie sich dann endlich das Jawort, bevor sie ein Jahr später zum ersten Mal Eltern wurden. Bekannt ist der Seriendarsteller vor allem durch seine Rolle als Detective Martin A. Deeks. In der Crime-Serie spielt er nicht nur Seite an Seite mit Daniela, sondern die beiden verkörperten bis zum Ende des Formates 2023 sogar ein Ehepaar – somit ist es also nicht verwunderlich, dass die Schauspielerin ihren ehemaligen Kollegen nach der Brandkatastrophe bei sich aufnahm.

Getty Images Eric Christian Olsen and Sarah Wright im September 2017 in Santa Monica

Getty Images/ Frazer Harrison Daniela Ruah mit Eric Christian Olsen beim "People's Choice Awards" in Los Angeles

