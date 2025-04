Eric Christian Olsen und Frau genießen entspannten Babymoon

Eric Christian Olsen (47) und seine Ehefrau Sarah Wright (41) genießen die letzten ruhigen Momente vor der Geburt ihres vierten Kindes. Der ehemalige "NCIS: Los Angeles"-Star und die Schauspielerin, bekannt aus Filmen wie "The House Bunny", erwarten nach Sohn Wyatt und den beiden Töchtern Esme Olivia und Winter Story erneut Nachwuchs. Vor der Ankunft des neuen Familienmitglieds gönnte sich das Paar eine kleine Auszeit. Ihre Reise führte sie in die kleine Küstenstadt Oxnard, nordwestlich von Los Angeles. Sarah teilte auf Instagram Einblicke in das Familienwochenende, darunter ein Foto ihres Babybauchs.

Die kleine Reise fand nur wenige Wochen nach einer schweren Phase der Familie statt: Erst kürzlich hatten Eric und Sarah öffentlich gemacht, dass sie ihr Zuhause bei verheerenden Waldbränden in Los Angeles verloren hatten. Trotz des Verlustes zeigen sich die beiden positiv gestimmt. Eric bedankte sich in einem emotionalen Instagram-Beitrag bei Familie, Freunden und Fremden, die ihnen in dieser schwierigen Zeit Unterstützung entgegengebracht hatten. Besonders hob er hervor, wie herzlich sein Bruder David Paul Olsen und dessen Ehefrau Daniela Ruah (41), ebenfalls bekannt aus "NCIS: Los Angeles", sie mit offenen Armen aufnahmen.

Eric und Sarah lernten sich 2006 am Set der Sitcom "The Loop" kennen, verlobten sich 2011 während eines Urlaubs in Mexiko und heirateten ein Jahr später im malerischen Jackson Hole in Wyoming. Die beiden halten ihr Familienleben stets im Fokus und teilen ab und zu liebevolle Einblicke in ihren Alltag. Besonders Sarah gibt auf Social Media humorvolle und emotionale Updates in ihr Leben mit Eric, der auch hinter der Kamera als Produzent erfolgreich ist.

Instagram / swrightolsen Sarah Wright und ihre Kinder, 2025

Instagram / ericcolsen Eric Christian Olsen mit seiner Frau im Februar 2025

