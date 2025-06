Eric Christian Olsen und seine Frau begrüßen viertes Kind

Eric Christian Olsen (48) und seine Frau Sarah Wright Olsen haben ihre Familie erweitert und ihr viertes Kind willkommen geheißen. Die Frau des "NCIS: Los Angeles"-Stars teilte die frohe Nachricht der Geburt ihres Babys auf Instagram. "Sie ist da! Ocean Rain Olsen, geboren am 17.6. um 12:37 Uhr. [...] Wir sind unbeschreiblich dankbar für unser wunderbares Team, das uns geholfen hat, sie während einer unglaublich komplizierten Geburt sicher hierher zu bringen", erklärte die frisch gebackene Vierfachmama überglücklich.

Sarah teilt zudem einige süße Fotos mit ihrem Baby. Auch ein paar Momente aus dem Kreißsaal hielt sie in ihrem Post fest – so wich ihr Eric nicht von der Seite. Die Geburt schien nicht ohne gewesen zu sein. In den kommenden Tagen wollen sich die Eheleute mit einigen Details dazu melden. Die beiden ziehen bereits drei Kinder groß: Wyatt, Esme Olivia und Winter Story. Die Familie, die für ihre enge Bindung bekannt ist, freut sich darauf, nun zu sechst das Leben zu genießen und dieses neue Kapitel mit offenen Armen zu empfangen.

Vor der Geburt hatten Eric und Sarah sich eine kleine Auszeit gegönnt, um die letzten Momente als Familie zu fünft zu feiern. Während eines Wochenend-Trips in eine idyllische Küstenstadt bei Los Angeles setzte das Paar auf Entspannung und gemeinsame Zeit, bevor der Alltag mit einem neuen Baby beginnt. Schon damals zeigten sie sich voller Vorfreude auf den Familienzuwachs. Eric und Sarah sind bereits seit 2012 miteinander verheiratet.

Anzeige Anzeige

Instagram / ericcolsen Eric Christian Olsen und Sarah Wright mit ihrem Baby, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / ericcolsen Sarah Wright mit ihrem Baby, 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Eric Christian Olsen and Sarah Wright im September 2017 in Santa Monica