Nach 80 Jahren: Diese Änderung gibt es bei den Oscars 2025

In wenigen Tagen finden die diesjährigen Oscars statt. Wie unter anderem Billboard berichtet, gibt es jedoch eine kleine Veränderung: Zum ersten Mal seit fast 80 Jahren werden die nominierten Lieder in der Kategorie "Bester Filmsong" nicht live auf der Bühne aufgeführt. "In diesem Jahr wird die Präsentation in der Kategorie 'Bester Originalsong' nicht mehr von Live-Auftritten geprägt sein, sondern von den Songwritern. Wir werden die Kunstfertigkeit der Teams, die diese Lieder zum Leben erwecken, durch persönliche Reflexionen feiern", heißt es in einer Erklärung von CEO Bill Kramer und Janet Yang, der Präsidentin der Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

Das Brechen dieser langjährigen Tradition stößt bei vielen Fans auf Unverständnis. In den sozialen Medien fordern sie daher, dass die Akademie zu den gewohnten Elementen der Zeremonie zurückkehrt. "Warum tun wir das?" und "Warum hasst die Akademie Spaß und Freude?", lauten einige der Kommentare auf X, während ein Nutzer anmerkt: "Es scheint, als ob alle Traditionen und Routinen in den Wind geschlagen werden." Außerdem betont ein enttäuschter User: "In den vergangenen Jahren waren die Songs oft das Highlight des Abends."

Zuschauer müssen allerdings nicht komplett auf Performances verzichten. Wie die Vorgesetzten der Akademie in ihrem Statement betonen, wird es "kraftvolle musikalische Momente geben [...], die die reiche Geschichte des Films mit seiner mutigen und inspirierenden Zukunft verbinden". Zu diesen Momenten soll Berichten zufolge auch eine Eröffnungsperformance der Wicked-Stars Cynthia Erivo (38) und Ariana Grande (31) zählen, die für ihre Darbietungen in der Musical-Verfilmung in den Kategorien "Beste Hauptdarstellerin" und "Beste Nebendarstellerin" nominiert sind.

Anzeige Anzeige

Getty Images Die Präsident und der CEO der Academy of Motion Picture Arts and Sciences Janet Yang und Bill Kramer

Anzeige Anzeige

Getty Images Cynthia Erivo und Ariana Grande, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige