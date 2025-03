Neuer "Stromberg"-Film startet noch dieses Jahr in den Kinos

Christoph Maria Herbst (59) kehrt als berüchtigter Chef Bernd Stromberg auf die Leinwand zurück! Laut filmstarts.de erscheint "Stromberg – Der neue Film" am 4. Dezember 2025 in den deutschen Kinos. Fans dürfen sich also auf ein Wiedersehen mit der chaotischen Capitol-Crew freuen. Neben Herbst sind auch Bjarne Mädel (56) als Ernie, Diana Staehly (47) als Tanja, Oliver Wnuk (49) als Ulf und Milena Dreissig als Jennifer wieder mit dabei. Die Dreharbeiten für das Leinwand-Comeback begannen bereits am 18. Februar, wie erste Szenenbilder zeigen.

Hinter der Kamera steht das bewährte Duo aus Autor Ralf Husmann und Regisseur Arne Feldhusen, das bereits für die "Stromberg"-Serie und den ersten Kinofilm verantwortlich war. Im neuen Film stoßen Bernd Stromberg und sein Team auf die Herausforderungen einer modernen Arbeitswelt. Themen wie die wachsende Bedeutung des Veganismus oder der Umgang mit Veränderungen im Büroalltag stehen diesmal im Fokus. Doch während bei der Capitol Versicherung Nostalgie und persönliche Konflikte aufeinandertreffen, bleiben peinliche Situationen und Chaos vorprogrammiert. Herbst selbst beschreibt mit einem Augenzwinkern seine Rückkehr zur Figur des ungeliebten Chefs: "Die Kostüme zwicken ein wenig, der Text lernt sich langsamer, aber ansonsten: alles wie immer und das ist auch gut so."

Seit der Erstausstrahlung 2004 entwickelte sich "Stromberg" schnell zum Kult-Hit und lief fünf Staffeln lang bei ProSieben. Mit bissigem Humor und einer unverwechselbaren Mischung aus Fremdscham und Satire gelang der Serie zeitweise der Sprung in die Streaming-Charts. Auch der erste Film 2014 erfreute sich beim Publikum großer Beliebtheit. Für Herbst war die Rolle des Bernd Stromberg stets ein extremes Vergnügen, wie er in Interviews betonte, doch er verabschiedete sich eigentlich von seiner Kultfigur – bis jetzt. Angesichts der neuen Entwicklungen dürfte er allerdings wieder Lust gehabt haben, die Eigenarten seines sarkastischen Charakters auszuleben. Fans können bis zum Kinostart auf Netflix und Prime in Erinnerungen schwelgen, wo die Serie und der erste Film zum Streamen bereitstehen.

Getty Images Christoph Maria Herbst und Bjarne Mädel 2014 in Köln

Getty Images Christoph Maria Herbst in Zürich, Oktober 2024

