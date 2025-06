Billy Idol überlebte knapp Heroin-Dosis in den 80er-Jahren

Billy Idol (69) hätte beinahe sein Leben auf dramatische Weise beendet. In seiner neuen Dokumentation "Billy Idol Should Be Dead" schildert der Musiker, wie er 1984 infolge einer Heroin-Überdosis nahezu ums Leben kam. "Ich war dabei zu sterben. Ich wurde blau", erinnert sich die Rocklegende der 80er-Jahre an jene Nacht in London, als er mit Freunden den gefährlichen Stoff konsumierte. Das Ereignis markierte eine dunkle Phase für Billy, dessen Karriere damals auf dem Höhepunkt war. Mit einem anderen Kumpel hatte er an diesem Abend weitaus mehr konsumiert als die anderen. Als diese merkten, wie schlecht es Billy ging, griffen sie ein: "Sie legten mich in ein eiskaltes Bad, und ich erinnere mich, dass sie mich auf dem Dach des Gebäudes herumführten." In dem Film erzählt Billy aber auch, dass Heroin damals noch nicht als so gefährlich wahrgenommen wurde: "Viele Menschen, die wir liebten, waren heroinabhängig." Die Doku, die am 10. Juni beim Tribeca Film Festival ihre Premiere feierte, enthüllt weitere Schlüsselmomente seines Lebens.

Trotz der Tragik sieht der Sänger in seinen Erlebnissen einen Wendepunkt. Besonders eine Reise nach Bangkok in den späten 80ern, wo sein eigenes Verhalten außer Kontrolle geriet, öffnete ihm die Augen. Laut eigener Aussage verursachte er Schäden im Wert von 65.000 Euro in seinem Hotel und brach in einem Aufzug zusammen. Hollywood-Star Mel Gibson (69), der zufällig zur gleichen Zeit vor Ort war, soll ihn in diesem Zustand gefunden haben. Dies war ein Weckruf für Billy. Er schaffte es schließlich, der Droge den Rücken zu kehren, auch wenn das für ihn eine immense Herausforderung darstellte: "Der Entzug von Heroin ist eine der schrecklichsten Erfahrungen der Welt. Boy George hat es richtig ausgedrückt, als er sagte, es sei, als würde dein Skelett versuchen, aus deinem Körper zu entkommen."

Neben den Einblicken in seine schwierigen Jahre gibt es aber auch familiäre Wendungen in Billys Leben: Er erfuhr vor einigen Jahren, dass er während seiner "Rebel Yell"-Tour unbewusst Vater eines Sohnes geworden war. Denn damals war Billy nicht nur für seine Musik bekannt. Die Identität seines Sohnes Brant wurde erst durch einen DNA-Test belegt, ein Moment, den Billy heute als eine willkommene Überraschung beschreibt. Der Rockstar, der zwei weitere Kinder und inzwischen vier Enkel hat, zeigt sich mittlerweile als stolzer Familienmensch. Billy sagte über seine Kinder: "Sie teilen alle denselben Sinn für Humor" und betonte, wie sehr er es genieße, Vater und Großvater zu sein. Seine wilde Vergangenheit scheint ihm heute dazu zu dienen, die Gegenwart umso mehr zu schätzen.

Getty Images Billy Idol bei der Premiere von "Billy Idol Should Be Dead" auf dem Tribeca Festival 2025

Getty Images Rocklegende Billy Idol ungefähr im Jahr 1985

