Starttermin für Lola Weipperts neue Datingshow ist bekannt

Noch vor Ende des Sommers können sich Fans des Reality-TV auf eine neue Dating-Show mit Lola Weippert (29) freuen. Die Moderatorin führt durch "City of Love" – eine Reise-Datingshow, in der sich pro Folge jeweils zwei Singles auf einem Städtetrip begegnen. Mit einer Rikscha geht es durch Städte wie Freiburg, München, Frankfurt und Stuttgart. Bei verschiedenen Challenges, die häufig mit regionalen Besonderheiten verbunden sind, lernen die Teilnehmer sowohl die Stadt als auch einander besser kennen. Ob sich die Paare nach dem erlebnisreichen Tag wiedersehen möchten, entscheidet sich am Ende jeder Episode. Die Show ist ab dem 29. August 2025 in der ARD-Mediathek verfügbar.

Für die nächste Staffel werden derzeit noch Singles gesucht. Interessierte zwischen 30 und 40 Jahren, die Lust auf ein Blind Date und einen Tag voller Abenteuer haben, können sich bis zum 29. Juni bewerben. Die Challenges reichen von kreativen Aufgaben wie einem Street-Art-Wettbewerb über mutige Erlebnisse wie einen Skywalk bis hin zu kulinarischen Highlights. Als Vermittlerin fungiert Lola Weippert, die über ein Tablet mit den Paaren verbunden ist. Sie kommentiert ihre Erlebnisse, hilft bei peinlicher Stille – und drückt allen Teilnehmern die Daumen für einen Funken Liebe.

Lola Weippert ist für ihre charmante und energiegeladene Art bekannt, die sie bereits als Moderatorin von Temptation Island unter Beweis stellte. Mit "City of Love" wagt sie für die ARD nun einen etwas anderen Ansatz im Reality-Genre. Für Fans der Moderatorin, die in den vergangenen Jahren auch im Social-Media-Bereich große Erfolge feierte, bedeutet das einen spannenden Wechsel – von reiner Inselromantik hin zu urbanen Liebesabenteuern. Parallel dazu bleibt Lola Weippert ein viel beschäftigtes Gesicht in anderen Formaten: Noch in diesem Jahr wird sie auf Amazon Prime Video bei der neuen Show "FBoy Island" als Moderatorin zu sehen sein.

Instagram / lolaweippert Lola Weippert, Moderatorin

Getty Images Lola Weippert, ehemalige "Temptation Island"-Moderatorin

Instagram / lolaweippert Lola Weippert im April 2025