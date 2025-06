Pick-Me-Girl-Label: "Match My Ex"-Ladys schießen im Netz

Sandra Sicora (33) sorgt bei der Realityshow "Match My Ex" erneut für Gesprächsstoff und erhitzt auch nach den Dreharbeiten weiterhin die Gemüter. Ihre Mitstreiterinnen Jennifer Iglesias (26) und Lena Schiwiora (28) bezeichneten sie während der Show als "Pick Me Girl" und warfen ihr vor, mit ihrem Auftreten ständig nach Aufmerksamkeit zu suchen. Doch der Streit ist nicht etwa mit den Dreharbeiten beendet – auf Instagram ging das Drama nun in die nächste Runde. Unter einem Beitrag des Senders Joyn machten Jennifer und Lena ihrem Ärger Luft und reagierten mit viel Sarkasmus auf Sandras Verhalten.

Jennifer schrieb süffisant: "Wir sind halt frustriert, weil Sandra eine Naturschönheit ist und wir ja leider nicht." Lena legte mit spitzer Zunge nach: "Ja, wir sind alle nur neidisch auf sie! Die Arme, die hat nie was gegen uns gesagt oder gegen uns geschossen! Schade, dass man das nicht alles gesehen hat! Aber Sandra ist ja ein Engel und wir die bösen Hexen." Sandra ließ diese Sticheleien nicht unkommentiert und konterte prompt: "Wie niedlich – jetzt wird die 'Sandra war voll gemein'-Karte gespielt. Klar, wurde ja alles nicht gezeigt – ist klar! Sorry, aber ihr langweilt mich."

Schon während der Show gerieten Sandra und Lena immer wieder aneinander. Vor allem Sandras Verhalten gegenüber Lars Maucher (28) sorgte bei ihren Mitstreiterinnen für Diskussionen. Lena hatte Sandras Auftreten damals als "zu touchy-touchy" bezeichnet und ihr vorgeworfen, mit ihrem Verhalten vor allem Aufmerksamkeit auf sich ziehen zu wollen.

Instagram / sandra.sicora Sandra Sicora, Realitystar

Collage: Instagram / jennifer1glesias, Instagram / lenaschiwiora Collage: Jennifer Iglesias und Lena Schiwiora

Instagram / lars_maucher Lars Maucher