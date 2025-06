Normalo-Sommerhaus-Viki will kein Liebes-Comeback mit Sebi

Viktoria Senne, bekannt aus Das Sommerhaus der Normalos, hat deutlich gemacht, dass es für sie kein Liebes-Comeback mit Sebastian Makowski geben wird. Nachdem das Paar Anfang Juni offiziell die Trennung bekannt gab, äußerte sich Viki nun in ihrer Instagram-Story zu der Frage eines Followers, ob sie noch einmal mit Sebi zusammenkommen wolle. "Das ist der Gedanke, der kommt, wenn man abends allein im Bett liegt. Aber ganz ehrlich: Nein", erklärte sie.

Viki fügte hinzu, dass ein Liebes-Comeback keinen Sinn mache und weder sie noch ihren Ex-Partner glücklich machen würde. Kurz nach der Trennung äußerte sie sich bereits in den sozialen Medien und erklärte, dass sie und Sebi im Guten auseinandergegangen seien. Über die genauen Gründe für die Trennung bewahrten beide Stillschweigen, jedoch betonte Viki, dass die Entscheidung für beide Seiten die beste Lösung sei.

Viki ist durch ihre offene Art bei Fans beliebt. In sozialen Medien gibt sie regelmäßig Einblicke in ihr Leben, teilt Gedanken und beantwortet gerne Fragen ihrer Follower. Ihre klare Haltung zur Trennung zeigt, dass sie sich derzeit auf sich selbst und ihr persönliches Glück konzentrieren möchte. Auch Sebi wirkte in der Vergangenheit stets bemüht, den Fans der beiden kein Trennungsdrama zu liefern, und das Ex-Paar betonte immer wieder, dass man Respekt füreinander hege.

RTL Sebi und Viki bei "Das Sommerhaus der Normalos"

RTL Viktoria Senne und Sebastian Makowski, Kandidaten bei "Das Sommerhaus der Normalos"

Instagram / cherrycherryviki Viktoria Senne, "Sommerhaus der Normalos"-Teilnehmerin

