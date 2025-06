GNTM-Star Sayana Ranjan ist jetzt auch Immobilienmaklerin

Sayana Ranjan, vielen bekannt als Finalistin aus der 2019er-Staffel von Germany's Next Topmodel, hat sich eine neue Karriere neben dem Modeln aufgebaut. Die einstige Modelanwärterin arbeitet inzwischen auch als Immobilienmaklerin. Bei der Ernsting's family Fashion Show gab sie Promiflash Einblicke in ihren beruflichen Werdegang und verriet, wie sie zu diesem neuen Beruf kam: "Das kam durch meinen Ehemann. Er liebt Immobilien. Und ja, dann habe ich mich auch so langsam, langsam in diese Richtung entwickelt." Bereits 2019 habe sie beschlossen, eine Eigentumswohnung zu erwerben, was ihr Interesse an Immobilien erst richtig weckte.

Sayana erklärte weiter, dass sie sich aus dieser anfänglichen Begeisterung schließlich entschloss, eine professionelle Laufbahn einzuschlagen und Immobilienmaklerin zu werden. Doch für sie steht nicht nur der geschäftliche Erfolg im Vordergrund. Mit ihrem neuen Job verfolgt sie auch einen sozialen Zweck: "Mein langfristiges Ziel ist es, einen Teil dieser Erlöse an soziale Projekte zu spenden", betonte sie während des Interviews.

Seit ihrer Zeit bei "Germany's Next Topmodel" hat sich bei Sayana nicht nur beruflich viel verändert. Auch privat ist in den vergangenen Jahren viel bei der Beauty passiert. Im Jahr 2022 gab Sayana ihrem Partner Kajenthan das Jawort. Zwei Jahre später, im Mai 2024, durften sich die Eheleute über ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs freuen. Vor wenigen Wochen durften Sayana und Kajenthan bereits den ersten Geburtstag ihres Sohnes Krish feiern.

Instagram / sayanaranjan Sayana Ranjan, Model

Instagram / sayanaranjan Sayana Ranjan und ihr Ehemann Kajenthan, Mai 2025

Instagram / sayanaranjan Sayana Ranjan und ihr Sohn Krish, Mai 2025