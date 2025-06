Hat Ehe Carolin Niemczyk und Daniels Beziehung verändert?

Carolin Niemczyk (34) und Daniel Grunenberg (36), die Musiker hinter dem Elektropop-Duo Glasperlenspiel, sprechen ein knappes Jahr nach ihrer Hochzeit über ihr Eheleben. Auf der Ernsting's family Fashion Show verraten die beiden, wie sich ihre Beziehung seit dem großen Tag verändert hat – oder eher nicht verändert hat. "Es ist immer noch gleich", erklärt Carolin gegenüber Promiflash und betont, dass sie die jetzige Situation sehr genießt. Daniel äußert sich ebenfalls positiv: "Es hat sich nicht groß was verändert, aber es fühlt sich sehr gut an."

Daniel fügt außerdem hinzu, dass ihre Hochzeit ein besonders schöner Moment im vergangenen Jahr gewesen sei: "Es war auf jeden Fall ein wunderschönes Highlight letztes Jahr, und das Ganze, was danach kommt, das ist so für die Ewigkeit und das hat einen ganz schönen Vibe und fühlt sich toll an." Beide Musiker betonen vor allem, wie angenehm und vertraut ihr Zusammensein geblieben ist.

Die beiden, die nicht nur privat, sondern auch beruflich ein eingeschworenes Team sind, feierten ihre Traumhochzeit im vergangenen Jahr in Südfrankreich. Umgeben von ihren Liebsten gaben sie sich in einer romantischen Zeremonie das Jawort. Die Feierlichkeiten erstreckten sich über mehrere Tage und beeindruckten mit einer entspannten Atmosphäre und stilvollen Details. Für Carolin und Daniel scheint die Ehe weniger ein Neubeginn als vielmehr eine Bestätigung ihrer tiefen Verbundenheit zu sein – ein perfektes Fundament, um sowohl privat als auch musikalisch weiter erfolgreich in die Zukunft zu blicken.

AEDT / ActionPress Carolin Niemczyk und Daniel Grunenberg, Musiker

Timm, Michael / ActionPress Daniel Grunenberg und Carolin Niemczyk, 2025

AEDT / ActionPress Daniel Grunenberg und Carolin Niemczyk, 2025