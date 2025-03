Maliya Rose: Baby von "Love Fool"-Kandidatin Mitchell ist da

Mitchell Janett hat Grund zur Freude. Die Reality-TV-Bekanntheit und ihr Partner Simon sind zum ersten Mal Eltern geworden. Das verkündet sie stolz in ihrer Instagram-Story. Das kleine Mädchen hört auf den Namen Maliya Rose und erblickt am 4. März 2025 das Licht der Welt. Nur wenige Stunden nach der Geburt meldet Mitchell sich bei ihren Fans: "Sie ist da, sie ist wohlauf und sie ist wunderschön, Leute. Wir sind beide so überglücklich! Das kann man sich nicht vorstellen, wie schön das ist."

Auch wie die Geburt verlief, erzählt die frischgebackene Mama ihren Followern schon. Und das war wohl alles andere als einfach. "Ich muss sagen, die Geburt war absolut hart. Wirklich extrem! Ich meine, ihr habt selber mitbekommen, wann wir ins Krankenhaus gefahren sind, und wann sie dann jetzt tatsächlich gekommen ist – gestern. Und es war wirklich schlimm für mich", meint Mitchell. Tatsächlich gab sie in ihrer Story bereits einen Tag vorher ein Update, nachdem sie nach rund 16 Stunden eine PDA bekommen hatte. Baby Maliya kam erst Stunden später zur Welt.

Dass Mitchell und ihr Liebster ein Baby erwarten, verrieten sie schon im vergangenen Oktober. Auch das Babygeschlecht ließ nicht lang auf sich warten: Noch im selben Monat feierten die Love Fool-Kandidatin und ihr Simon eine rauschende Babyshower. Mit Ballons, die mit Farbpulver gefüllt waren, wurde schließlich enthüllt, dass es ein Mädchen wird. Kurz vor der Geburt teilte Mitchell ihren Fans dann auch schon den Babynamen mit – und von dem war sie offenbar überzeugt. "Nach intensiven Verhandlungen mit Mama & Papa hat unsere kleine Bauchbewohnerin ihren Namen offiziell bestätigt! [...] Ob sie darauf reagiert? Wird sich zeigen... Ob sie ihn mag? Keine Ahnung. Ob wir ihn ihr trotzdem geben? Absolut!", lachte sie im Netz.

Instagram / mitchell.janett Mitchell Janett und ihr Partner Simon, Dezember 2024

Instagram / mitchell.janett Mitchell Janett, "Love Fool"-Bekanntheit

