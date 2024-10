"Love Fool"-Stars Mitchell und Simon verraten Babygeschlecht

Dieses süße Geheimnis ist gelüftet. Dass die beiden Love Fool-Stars Mitchell Janett und ihr Simon ein Baby erwarten, ist schon seit einigen Wochen bekannt. Nun enthüllen die beiden auch, welches Geschlecht ihr Nachwuchs hat. Bei TikTok posten sie ein Video, in dem die beiden vor einem Fußballtor, geschmückt mit orangefarbenen und weißen Luftballons, stehen. Mit einem Kick lassen sie kleine Ballons mit Farbpulver platzen. Und das Pulver leuchtet in einem kräftigen Pink. Mitchell und Simon bekommen also ein Mädchen! "Wir realisieren es immer noch nicht", lauten ihre überwältigten Worte unter dem Clip.

Die Schwangerschaft verkündeten die beiden Anfang Oktober auf Instagram. Dort gab es für die Fans ein lustiges Video, in dem sie als Zauberer verkleidet tanzen und Mitchell ihren kleinen Babybauch enthüllt. "Manchmal braucht es einfach nur zwei Menschen, die sich von Herzen lieben und etwas Magie. Das Geheimnis ist gelüftet und wir freuen uns, es offiziell mit euch teilen zu dürfen. Unser kleiner Kürbis macht sich auf den Weg", verkündeten sie ihren Fans. Ihre Fans waren begeistert und überschütteten die Realitystars mit Herzen.

Bekannt wurden Mitchell und Simon vor allem durch ihre Teilnahme an der Realityshow "Love Fool", einem Show-Experiment, bei dem sich unter einer Gruppe Singles auch vergebene Paare befinden. Die müssen aber unentdeckt bleiben, wodurch sie den Singles den Gewinn streitig machen können. Für Mitchell und Simon war das eine Erfahrung, die ihre Beziehung nur gestärkt hat, wie sie im Netz verrieten: "Die Show hat uns gezeigt, wie sehr wir einander lieben und hat unsere Herzen mit Dankbarkeit erfüllt."

Anzeige Anzeige

Instagram / mitchell.janett Mitchell Janett und Simon enthüllen das Babygeschlecht

Anzeige Anzeige

Instagram / mitchell.janett "Love Fool"-Stars Mitchell Janett und Simon im September 2024

Anzeige Anzeige