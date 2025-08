Andrea Sawatzki über ihre schwere Mutter-Tochter-Beziehung

Andrea Sawatzki (62) hat in ihrem neuen Roman "Biarritz" ein äußerst persönliches Thema behandelt: die Beziehung zwischen einer Tochter und ihrer an Demenz erkrankten Mutter. Dabei lässt die Schauspielerin auch immer wieder Einblicke in ihre eigene Vergangenheit einfließen. Sowohl im Buch als auch im realen Leben spielte ihre Mutter, die früh beide Eltern verlor und nie gelernt habe, was es bedeute, Mutter zu sein, eine zentrale Rolle. "Sie musste dann in einem englischen Haushalt arbeiten. Sie wurde sozusagen entsorgt. Sie hat das Gefühl, Familie deshalb nie erlebt und auch nie gelernt, was es heißt, Mutter zu sein", erklärt Andrea gegenüber Bild und drückt damit tief sitzende Enttäuschungen aus, die sie jedoch als Mutter ihrer eigenen Söhne zu heilen versucht habe.

Andrea selbst habe lange gebraucht, um Frieden mit ihrer eigenen Kindheit zu schließen. Erst durch die Geburt ihrer Kinder habe sie begonnen, die Erlebnisse aus ihrer Vergangenheit zu verarbeiten. "Ich glaube, man kann nur eine gute Mutter sein, wenn man sich selbst akzeptieren kann, was ich bis dato selbst nicht konnte. Insofern habe ich meine Kindheit sehr sorgfältig austherapiert. Ich konnte irgendwann gut weiterleben, ohne dass meine Mutter ein Verständnis für mich und mein Leben gezeigt hätte", meint sie und gibt zu, dass sie sich anfangs sogar Sorgen gemacht habe, mit einer Tochter zurechtkommen zu müssen. Heute sieht sie das anders und empfindet die Freundinnen ihrer Söhne sowie junge Kolleginnen als eine Art "Tochterersatz". Ihre Romane, betont Andrea, seien keine Therapie, sondern die Frucht jahrelanger Auseinandersetzung mit sich selbst.

Schon vor zwei Jahren hatte Andrea in einem Interview mit Bunte offenbart, wie sehr sie das Muttersein erfüllte. Damals zeigte sie sich stolz auf ihren Familienalltag mit Ehemann Christian Berkel (67) sowie den Söhnen Moritz und Bruno. Besonders faszinierte sie, dass ihre beiden Söhne sowohl charakterlich als auch äußerlich viel von ihren Eltern mitbekommen hätten. "Sie haben von uns beiden ungefähr das Gleiche mitbekommen [...] – das ist sehr schön zu beobachten", schwärmte die 62-Jährige. Ihre Kinder wurden in den Jahren 1999 und 2002 auf die Welt gebracht. Mittlerweile sind Andrea und Christian bereits rund 15 Jahre verheiratet.

IMAGO / Future Image Andrea Sawatzki, 2024

IMAGO / Future Image Andrea Sawatzki und Ehemann Christian Berkel im Juli 2025

IMAGO / Photopress Müller Andrea Sawatzki mit ihren Kindern Bruno ( l.) und Moritz (r.), 2018