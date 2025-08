Nathan und Georgia Fowler wohl nach zwei Jahren Ehe getrennt

Georgia Fowler (33) und Nathan Dalah sollen Berichten zufolge nach zwei Jahren Ehe getrennte Wege gehen. Das Model und der Unternehmer haben sich bereits vor einigen Monaten still und leise entschieden, ihre Beziehung zu beenden. "Es ging alles sehr schnell", verriet ein Insider gegenüber Daily Telegraph. Hinweise auf eine Trennung gab es schon länger, da Georgia in den letzten Monaten mehrfach ohne ihren Ehering gesehen wurde. Eine offizielle Stellungnahme der beiden steht jedoch noch aus.

Die zweifachen Eltern hatten 2023 ihren Lebensmittelpunkt nach New York City verlegt. Während Nathan dort an der Expansion seiner Restaurantkette arbeitete, wollte Georgia ihre Karriere im Modebusiness vorantreiben. Das Paar hatte im Jahr 2020 seine Beziehung öffentlich gemacht und sich zwei Jahre darauf im Rahmen eines Fotoshootings für Tiffany & Co. verlobt. Ihr erstes Kind, Tochter Dylan, kam 2021 zur Welt, während ihr Sohn Zeke im Februar 2024 das Familienglück komplettierte.

Georgia und Nathan sind seit Anfang 2023 verheiratet. Paparazzibilder zeigten damals Einblicke in ihre romantische Gartenhochzeit in Australien. "Es ist wirklich aufregend, wir werden in Australien sein... meine ganze Familie und meine Freunde aus Neuseeland und einige aus den Staaten werden auch kommen", hatte sie zuvor gegenüber The Daily Telegraph's Confidential erzählt.

Getty Images Nathan Dala und Georgia Fowler im März 2022

Instagram / georgiafowler Georgia Fowler und ihr Parnter Nathan im Februar 2024

Instagram / georgiafowler Die Kinder von Georgia Fowler im Februar 2024