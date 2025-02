Name steht fest: So soll "Love Fool"-Mitchells Baby heißen

Im Oktober des vergangenen Jahres hat ein Love Fool-Paar wundervolle Nachrichten verkündet: Mitchell Janett und ihr Partner Simon erwarten ein Baby! Seitdem gewähren die beiden Turteltauben immer wieder Einblicke in ihren Alltag als werdende Eltern – jetzt sie die nächste Überraschung in petto: Sie haben sich schon für einen Namen entschieden. Auf Instagram teilen sie ein Video, in dem Simon mit einem Pinsel und rosaroter Farbe behutsam einige Buchstaben auf den Babybauch seiner Partnerin schreibt. Schließlich kann man den Namen entziffern: Die Tochter der beiden soll Maliya Rose heißen! Dazu platziert Simon außerdem einen dicken Knutscher auf den Bauch.

Zu dem persönlichen Video schreibt Mitchell entzückt: "Nach intensiven Verhandlungen mit Mama & Papa hat unsere kleine Bauchbewohnerin ihren Namen offiziell bestätigt! [...] Ob sie darauf reagiert? Wird sich zeigen … Ob sie ihn mag? Keine Ahnung. Ob wir ihn ihr trotzdem geben? Absolut!" Den süßen Beitrag rundet sie noch mit einer kleinen Nachricht an ihre Tochter ab. Sie schreibt: "Wir freuen uns auf dich, Baby Maliya!" Der Name kommt auf jeden Fall gut an, die Fans zeigen sich in den Kommentaren äußerst lobend. "Wunderschön!" und "Da habt ihr den perfekten Namen gefunden für euer kleines Ein und Alles", meinen sie überzeugt.

Simon und Mitchell sind schon seit einigen Jahren zusammen, doch erst im vergangenen Jahr traten sie in die Öffentlichkeit. Im Jahr 2024 nahmen die beiden nämlich als Paar an der Reality-Show "Love Fool" teil. Obwohl sich bei den anderen Teilnehmern nach Drehschluss vieles negativ entwickelt hat, hielt die Teilnahme an dem Format für Mitchell und Simon offenbar nur Gutes bereit. Wie Simon selbst beim großen Wiedersehen schwärmte: "Das war wie so ein Klebstoff – wir lieben uns noch mehr, wir schauen uns noch inniger in die Augen..."

Instagram / mitchell.janett Mitchell Janett und ihr Partner Simon, Dezember 2024

Instagram / mitchell.janett "Love Fool"-Stars Mitchell Janett und Simon im Juni 2024

