Entspannung pur: Johnny Depp genießt ruhiges Leben in Sussex

Hollywoodstar Johnny Depp (62) hat den Trubel von Los Angeles gegen die Ruhe der englischen Grafschaft East Sussex eingetauscht. Laut Berichten der Daily Mail lebt der 62-Jährige inzwischen in einem historischen Anwesen aus dem 19. Jahrhundert, das von einer idyllischen, abgeschiedenen Landschaft umgeben ist. Das herrschaftliche Anwesen – abgeschirmt durch hohe Bäume und kunstvolle Tore – bietet mit zehn Schlafzimmern, mehreren Gärten und einem Freiluftamphitheater reichlich Raum für Privatsphäre. Johnny wurde bereits mehrfach in der Region gesichtet – beim Bummeln durch die nahegelegene Ortschaft Wadhurst oder bei entspannten Spaziergängen in der Natur.

Der Schauspieler, dessen Karriere nach einem öffentlichen Rechtsstreit vor einigen Jahren stark ins Straucheln geraten war, scheint in dieser ländlichen Idylle neuen Lebensmut zu schöpfen. Bereits während der Pandemie hatte er in der Region Zuflucht gesucht – damals bei seinem verstorbenen Freund, dem Gitarristen Jeff Beck (†78). Die enge Verbindung zur Familie Beck, insbesondere zu dessen Witwe Sandra, scheint auch heute noch ein wichtiger Anker für ihn zu sein. Auch wenn ihn kommende Filmprojekte – wie zuletzt zur Premiere seines Regieprojekts "Modigliani" – wieder nach London führen, ist sein Alltag in East Sussex von deutlich mehr Ruhe geprägt.

Während sich der Schauspieler – bekannt aus Fluch der Karibik und "Alice im Wunderland" – dem scheinbar entspannten Landhausleben hingibt, machen auch Gerüchte über mögliche romantische Entwicklungen die Runde. Immer wieder wird ihm eine neue Beziehung nachgesagt, zuletzt mit seiner früheren Co-Darstellerin Angelina Jolie (50). Ob sich dahinter eine wiederaufgelebte Nähe oder reine Spekulation verbirgt, bleibt unklar. Fest steht jedoch: Beide Schauspieler haben privat anspruchsvolle Zeiten hinter sich – eine erneute Annäherung erscheint also nicht völlig abwegig. Johnnys ruhiger Rückzugsort scheint jedenfalls der ideale Ort zu sein, um nicht nur beruflich, sondern auch privat ein neues Kapitel aufzuschlagen.

Getty Images Johnny Depp, Dezember 2024

Getty Images Johnny Depp, Schauspieler

Getty Images Johnny Depp, Oktober 2024