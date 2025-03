Quinton Aaron wegen schwerer Lungenentzündung im Krankenhaus

Quinton Aaron (40), bekannt aus dem Film The Blind Side, musste kürzlich ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Schauspieler wachte vergangene Woche mit Fieber und einem blutigen Auswurf auf. Schließlich musste er in eine Klinik in Südkalifornien gebracht werden, wo Ärzte ersten Untersuchungen zufolge eine Grippe des Typs A sowie eine Lungenentzündung diagnostizierten. Zusätzlich klagte Quinton über mehrere Tage andauernde Migräne. Aufgrund seines Gesundheitszustands konnte er nicht an einem geplanten Event in Orange County teilnehmen, bei dem er auftreten und moderieren sollte.

Nach der Verabreichung von Antibiotika gab Quinton inzwischen Entwarnung: Der blutige Husten habe aufgehört, und er rechne damit, bald wieder nach Hause entlassen zu werden. Die Behandlung soll durch Infusionen fortgesetzt werden, was zusätzliche Erleichterung in Aussicht stellt. Optimistisch sagte er gegenüber TMZ: "Ich fühle mich zuversichtlich, dass ich in Kürze wieder auf den Beinen sein werde." Es ist jedoch nicht das erste Mal, dass er mit ernsthaften Lungenproblemen zu kämpfen hat. Bereits 2019 musste er wegen einer schweren Infektion der oberen Atemwege medizinisch behandelt werden.

Quinton Aaron, der vor allem durch seine Rolle als Michael Oher (38) in dem Erfolgsfilm "The Blind Side" an der Seite von Sandra Bullock (60) international berühmt wurde, hat sich immer wieder offen zu seinen gesundheitlichen Herausforderungen geäußert. Seine Fans schätzen ihn nicht nur für seine darstellerische Leistung, sondern auch für seine positive Einstellung in schwierigen Zeiten. In Interviews zeigte er sich oft dankbar für die Unterstützung seines Umfelds, das ihn gerade in schwierigen Phasen immer wieder auffängt.

Stewart Cook/REX/Shutterstock Quinton Aaron beim Carousel of Hope Ball in Los Angeles 2016

Getty Images Sandra Bullock und Quinton Aaron bei den Oscars, 2010

