Quinton Aaron hat sich große Ziele gesetzt! Der Schauspieler wurde durch seine Rolle in dem Drama "Blind Side – Die große Chance" berühmt. Dort spielte er neben Sandra Bullock (57) den obdachlosen Jugendlichen Michael Oher. Während der vergangenen Jahre hat er jedoch einige Pfunde zugelegt, denen er nun wieder den Kampf angesagt hat. Und das kann sich sehen lassen: Quinton hat schon ordentlich abgenommen!

Im Gespräch mit TMZ sprach der US-Amerikaner über sein derzeitiges Vorhaben. "Ich habe das neue Jahr genutzt, um mir ein neues Ich zu schaffen", erzählte er ehrlich. Vor allem an seinen Essgewohnheiten wollte Quinton arbeiten: Er hatte sogar schon morgens einige Packungen Schokolade gegessen. Ende 2021 hat er dann den Entschluss gefasst, abzunehmen und auch schon Erfolge erzielt! Über 45 Kilo hat er bislang abgespeckt.

Aber das reicht dem 37-Jährigen noch nicht: Bis zum Geburtstag seiner Mutter im Mai will er weitere 30 Kilo loswerden! Sein Ziel wäre dann wieder näher an seinem Wunschgewicht, was er auch damals beim Dreh für "Blind Side" hatte.

SIPA PRESS "The Blind Side"

Getty Images Quinton Aaron im Jahr 2016

Stewart Cook/REX/Shutterstock Quinton Aaron beim Carousel of Hope Ball in Los Angeles 2016

