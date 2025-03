Zartmann stürmt die Charts und sorgt für Beziehungsgerüchte

Zartmann, ein Berliner Sänger und Rapper, hat mit seinem neuen Song "Tau mich auf" die deutschen Singlecharts im Sturm erobert: Im Februar landete er mit seinem Frühlingshit direkt auf Platz eins. Doch auch ein inoffizielles Musikvideo zum Song sorgt derzeit für Aufsehen: Darin tanzt Filipa Lenja Ries an der Seite des Künstlers – eine deutsch-schweizerische Influencerin, die durch ihre Auftritte in den sozialen Medien bekannt ist. Während die 23-Jährige in der längeren YouTube-Version des Songs nur eine Nebenrolle übernimmt, steht sie in dem auf Instagram geteilten Clip mit dem Sänger tanzend im Mittelpunkt. Genau dieser gemeinsame Auftritt lässt Fans jetzt spekulieren: Besteht zwischen den beiden möglicherweise mehr als nur eine berufliche Zusammenarbeit? Bisher haben sich weder Zartmann noch Filipa zu den Gerüchten geäußert.

Der Erfolg seines aktuellen Charthits ist kein Zufall, sondern das Ergebnis eines kraftvollen Comebacks, das Zartmann 2023 gelang. Seine Karriere begann bereits 2021, doch nach ersten Erfolgen wie dem Song "2 Blocks" verschwand er plötzlich von der Bildfläche. Der Sänger offenbarte später gegenüber dem Tagesspiegel, dass ein restriktiver Knebelvertrag ihn daran gehindert habe, neue Musik zu veröffentlichen. Ohne die finanzielle Hilfe eines Freundes hätte es keinen Ausweg gegeben. Nach seiner Rückkehr machte Zartmann jedoch mit einer ausverkauften Tour, Featuren mit Erfolgsmusikern wie Ski Aggu (27) und Bausa sowie weiteren Chartplatzierungen auf sich aufmerksam. Zuletzt begeisterte er seine Fans mit einer Zusammenarbeit mit der Baritonlegende Max Raabe.

Über Zartmanns Privatleben ist wenig bekannt, was den Sänger auch für seine Fans umso faszinierender macht. Weder sein bürgerlicher Name noch sein genaues Alter sind öffentlich. Filipa Lenja, die in seinem Musikvideo zu sehen ist, teilt hingegen leidenschaftlich gern private Einblicke mit ihren über 500.000 Followern auf TikTok. Fans sind sich einig, dass die beiden trotz ihrer großen Unterschiede ein perfektes Paar abgeben würden – bisher wirken ihre Interaktionen vor allem freundschaftlich. Ob sich da mehr entwickelt, bleibt vorerst ein Geheimnis – und ein weiterer Grund für die Fans der beiden, genau hinzuschauen.

https://www.instagram.com/p/DGvKZQZiPcY/?hl=de&img_index=1 Influencerin Filipa Lenja Ries im März 2025

https://www.instagram.com/p/CQqoTtUnTEu/?hl=de&img_index=1 Musiker Zartmann im Juni 2021

