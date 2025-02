Neun Cent pro Sekunde: So viel verdient der Rapper Ski Aggu

Beim Red Bull Soundclash im November 2024 sorgte Ski Aggu (27) mit einer Zeile für Aufsehen, die Einblick in sein Einkommen gewährte. In seiner Version des Songs "Goldjunge" von Sido (44) rappte er: "Ich verdiene heute pro Sekunde neun Cent." Die Aussage des Berliner Rappers sorgte für Aufsehen, denn hochgerechnet entspricht das einem Jahreseinkommen von beeindruckenden 2,8 Millionen Euro. Doch die überraschten Fans haben richtig gehört. In der Red-Bull-Nachbesprechung des Events bestätigte Aggu die Einkommensrechnung: "Ich habe einfach die Zahlen genommen, die bei mir reinkommen."

Ein derartig hohes Einkommen ist angesichts Ski Aggus rasantem Aufstieg in der Deutschrap-Szene durchaus plausibel. Neben Streaming-Erfolgen bringt ihm auch sein Merchandise-Shop beträchtliche Einnahmen ein. Zudem häufen sich Markenkooperationen, Konzerte und Festivalauftritte, bei denen der Rapper regelmäßig große Mengen an Fans anzieht. Insbesondere seine Zusammenarbeit mit bekannten Künstlern hebt seinen Marktwert deutlich. Erst kürzlich landete der Musiker ein Feature mit Shirin David (29), was durch die Decke ging. Mit dem Song "Atzen & Barbies" brachte das ungewöhnliche Duo die Fanherzen zum Schmelzen.

Trotz seines hohen Jahreseinkommens zeigt sich der "Friesenjung"-Interpret bodenständig. In einem Interview mit 1Live verriet der 27-Jährige vor wenigen Wochen, dass er immer noch in derselben Wohnung wie vor seinem Erfolg wohnt. Für diese zahle er lediglich 500 Euro, wie er berichtet. Auch in Sachen Kleidung ist der Rapper eher sparsam. "Ich kriege ja alles geschickt und kauf auch viel Second-Hand-Kram", betonte er.

Anzeige Anzeige

Getty Images Rapper Ski Aggu beim Hurricane Festival 2024 in Scheeßel

Anzeige Anzeige

Instagram / wer.ist.aggu Ski Aggu, Rapper

Anzeige Anzeige

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Ski Aggu so ein hohes Jahreseinkommen hat? Ja. Er gehört doch derzeit zu den erfolgreichsten Musikern. Nein. Ich finde, das ist schon sehr viel Geld. Ergebnis anzeigen