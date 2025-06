Ed Sheeran teilt mit deutschem Newcomer Zartmann die Bühne

Bei seinem Konzert in Stuttgart lieferte Ed Sheeran (34) am vergangenen Wochenende eine ganz besondere Show ab. Auf der Bühne teaserte er an, dass er "den nächsten Song liebe" und begrüßte dann Zartmann auf der Bühne. Gemeinsam performten der Weltstar und der deutsche Newcomer den Song "Tau mich auf", mit dem Zartmann Anfang des Jahres die Charts stürmte. Von diesem besonderen Moment teilt Ed eine Aufnahme auf Instagram. Dazu schreibt er: "Habe mein Deutsch aufgefrischt für diesen Auftritt. Ich liebe dieses Lied, ich liebe Zartmann – großartige Energie, großartiger Moment."

Für Zartmann dürfte dieser Auftritt bereits jetzt zu den Highlights des Jahres 2025 zählen. Auch seine Fans reagieren begeistert – unter Eds Beitrag in den sozialen Medien häufen sich Kommentare auf Deutsch. "Die Kombi, von der wir nie dachten, dass wir sie kriegen", freut sich ein User. Ein anderer schreibt: "Ich bin komplett verwirrt gerade, aber ich liebs!" Auch von Kollegen aus der deutschen Musikszene erhält der Sänger Unterstützung. Shirin David (30) kommentiert anerkennend: "Wow!"

Zartmann startet aktuell so richtig durch. Der Berliner veröffentlichte schon 2022 seine erste EP. 2024 erhielt er für seinen Song "Wie du manchmal fehlst" eine 1Live Krone in der Kategorie "Bester Alternative Song". Doch erst mit seiner Platte "Schönhauser" schaffte er in diesem Jahr den ganz großen Durchbruch und schaffte es an die Spitze der offiziellen Deutschen Albumcharts.

Anzeige Anzeige

Getty Images, ActionPress Collage: Ed Sheeran, Zartmann

Anzeige Anzeige

Getty Images Ed Sheeran beim Coachella-Festival 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / zartmann Zartmann zum Release seines Albums "Schönhauser" im April 2025