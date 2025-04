Newcomer Zartmann stürmt an die Spitze der Albumcharts

Der Berliner Sänger Zartmann hat es geschafft: Mit seiner neuen EP "Schönhauser" stürmt er erstmals an die Spitze der Offiziellen Deutschen Albumcharts, wie GfK Entertainment ermittelte. Die Platte, die sowohl melancholische als auch leichte Töne anschlägt, überzeugt mit Hits wie "Tau mich auf" und namhaften Kollaborationen wie "Lass es gehen" mit Max Raabe und "Schönhauser" mit dem Rapper Gustav. Zartmann überholt damit sogar Superstar Elton John (78), dessen neues Kollaborationsalbum "Who Believes In Angels?" mit Brandi Carlile den zweiten Platz belegt.

In den Single-Charts musste der Sänger jedoch einen Rückschlag hinnehmen, denn sein Erfolgshit "Tau mich auf" fiel nach zwei Wochen auf Platz zwei. Der Rapper Jazeek kann sich an seiner Stelle mit "Akon" die Spitzenposition der Single-Charts sichern. Auf Platz drei landet der bayerische Liedermacher Oimara mit seinem Party-Hit "Wackelkontakt" – dicht gefolgt von Nina Chuba (26), die mit ihrem Song "Unsicher" auf Platz fünf landet. Auch internationale Songs sind in der Top-Ten vertreten: Den vierten Platz teilen sich Bruno Mars (39) und ROSÈ mit dem absoluten Ohrwurmlied "APT".

Zartmann ist in Berlin-Hohenschönhausen zur Schule gegangen und schrieb seine ersten Songs auf der Gitarre. Mit seinem Song "2 Blocks" feierte der Popsänger und Rapper im September 2021 die ersten Erfolge. Mit seiner EP "11 bis 2" knüpfte er ein Jahr später daran an. Nach einer erfolgreichen Zusammenarbeit mit dem Rapper Ski Aggu (27) im Jahr 2024 gelang ihm im Februar dieses Jahres der absolute Durchbruch. Sein Song "Tau mich auf" wurde zum TikTok-Hit und hielt sich wochenlang auf Platz eins der deutschen Singlecharts.

Getty Images Nina Chuba im November 2024

https://www.instagram.com/p/DF5xOSos3Op/?hl=de&img_index=1 Musiker Zartmann im Februar 2025

