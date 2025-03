ZDF-Star Hans Peter Korff stirbt im Alter von 82 Jahren

Fans der ZDF-Serien "Neues aus Uhlenbusch" und "Diese Drombuschs" müssen traurige Nachrichten verkraften: Der Schauspieler Hans Peter Korff ist am Sonntag im Alter von 82 Jahren gestorben. Das gibt nun Heikedine Körting, die Chefin des Hörspiellabels Europa, gegenüber der Deutschen Presse-Agentur bekannt. Auch Peters Frau Christiane Leuchtmann nimmt auf Facebook traurigen Abschied von ihrem Liebsten. "Unzähligen Charakteren hast Du herausragender Menschendarsteller und -kenner Tiefe, Humor und Leichtigkeit verliehen", schreibt die Schauspielerin und fügt emotional hinzu: "Ich lasse Dich reisen, auch wenn es mir das Herz zerreißen möchte."

Während seiner langjährigen Karriere wirkte Hans Peter an unzähligen Film- und Fernsehproduktionen mit. Im Alter von 24 Jahren feierte er mit dem Spielfilm "Drei Tage bis Mitternacht" sein Filmdebüt. Danach ging es für den Hamburger Schlag auf Schlag weiter. Zwischen 1977 und 1982 übernahm der gelernte Buchdrucker in der Kinderserie "Neues aus Uhlenbusch" eine der Hauptrollen als Postbote "Onkel Heini". Mit der ZDF-Serie "Diese Drombuschs" feierte Hans Peter ebenfalls große Erfolge. In der Produktion spielte er bis 1983 die Hauptrolle des Siegfried "Sigi" Drombusch.

Auch privat wurde es bei dem Schauspielstar nicht langweilig. Im Jahr 1964 heiratete der ZDF-Darsteller die Regisseurin Ina-Kathrin Korff. Mit ihr bekam er knapp ein Jahr später eine gemeinsame Tochter. Doch die Liebe sollte nicht halten: Anfang der 1980er-Jahre heiratete Hans Peter zum zweiten Mal. Mit der Schauspielerin Monica Bleibtreu (✝65) war er jedoch nur einige Jahre verheiratet, bis er auf Christiane Leuchtmann traf. 1992 heiratete das Paar und bekam wenig später einen gemeinsamen Sohn. Mit seiner Liebsten verbrachte der Schauspieler sein Lebensende in Hamburg-Meiendorf.

Anzeige Anzeige

Getty Images Hans Peter Korff und seine Frau Christiane Leuchtmann, Dezember 2014

Anzeige Anzeige

Getty Images Christiane Leuchtmann und Hans Peter Korff, Dezember 2018

Anzeige Anzeige

Anzeige