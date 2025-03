Hans Peter Korffs Frau berichtet über seine letzten Stunden

Hans Peter Korff, bekannt aus der Kultserie "Diese Drombuschs", ist am 9. März im Alter von 82 Jahren verstorben. Der Schauspieler war zuletzt aufgrund einer schweren Lungenentzündung in ärztlicher Behandlung, konnte sich aber nicht mehr davon erholen. Auf eigenen Wunsch wurde er kurz vor seinem Tod in sein Zuhause in Hamburg-Meiendorf verlegt. Dort verbrachte er die letzten Stunden in der Obhut seiner Familie, berichtete Bild. Seine Ehefrau Christiane Leuchtmann und ihr gemeinsamer Sohn Johannes Valentin Korff wichen bis zum Schluss nicht von seiner Seite. "Ich liebe dich" – diese Worte soll der TV-Star seiner Frau und seinem Sohn jeweils zum Abschied gesagt haben.

Christiane, selbst Schauspielerin, sprach jetzt über die enge familiäre Bindung, die ihr in diesen schweren Momenten Halt gab. "Wir zwei haben uns so schön aneinander festhalten können, um den schweren Verlust ertragen zu können", betonte sie über die Zeit mit ihrem Sohn. Das Paar war seit 1992 miteinander verheiratet und lebte in einem Einfamilienhaus, das auch ein kleines Privattheater beherbergte. "Hans Peter war ein Workaholic", sagte Christiane. Die beiden Schauspieler arbeiteten bis kurz vor seinem Tod weiterhin an Projekten. Für sie sei es ein Geschenk, dass sein letzter Wunsch, zu Hause zu sterben, erfüllt werden konnte. Trotz des großen Schmerzes schöpfe sie Trost aus den schönen Erinnerungen an ihren Mann.

Bereits zuvor war Hans Peters Leben und Familie Thema in den Medien – insbesondere das distanzierte Verhältnis zu seiner Tochter Franziska aus einer früheren Ehe. Während Hans Peter durch seine Rolle als Familienvater in "Diese Drombuschs" zum Fernsehpublikumsliebling wurde, waren seine privaten Verhältnisse oft schwieriger. Dennoch betonte seine Tochter, ihren Vater trotz aller Differenzen bewundert und geliebt zu haben. Hans Peter bleibt mit seiner schauspielerischen Arbeit eines der prägenden Gesichter des deutschen Fernsehens, dessen Vermächtnis von seinen Fans sowie von seiner Frau und seinem Sohn in liebevoller Erinnerung gehalten wird.

Getty Images Hans Peter Korff und seine Frau Christiane Leuchtmann, Dezember 2014

Getty Images Hans Peter Korff im November 2006 in Frankfurt

