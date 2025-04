"Drombusch"-Star Hans Peter Korff in Hamburg beigesetzt

Der Schauspieler Hans Peter Korff, bekannt aus der Kultserie "Diese Drombuschs", wurde nach seinem Tod am 9. März still und heimlich auf dem Friedhof Ohlsdorf in Hamburg beigesetzt, wie Bild berichtet. Seine Leiche wurde eingeäschert, und die Urne fand ihre letzte Ruhestätte auf dem größten Parkfriedhof der Welt. Nur die engste Familie, darunter seine hinterbliebene Ehefrau Christiane Leuchtmann und der gemeinsame Sohn Johannes Valentin Korff, waren bei der Beisetzung anwesend.

Einen Tag nach der Beisetzung lud die Witwe Freunde und Weggefährten zu einer Gedenkfeier ins "Kleine Theater" nach Bargteheide ein. Rund 80 Personen kamen zusammen, um Hans Peters Andenken zu ehren. Unter den Gästen waren bekannte Persönlichkeiten wie der Schauspieler Helmut Zierl (70) und die Hörspielproduzentin Heikedine Körting. In bewegenden Momenten wurden Ausschnitte aus Hans Peters bekanntesten Produktionen gezeigt, darunter auch Szenen aus "Neues aus Uhlenbusch", in der er als Briefträger Onkel Heini Generationen von Kindern begeisterte. Christiane, selbst Schauspielerin, teilte in einer Rede persönliche Anekdoten und erinnerte liebevoll an ihren Mann.

Hans Peter Korff war mehr als nur ein Schauspieler, er war eine unverwechselbare Figur des deutschen Fernsehens. Seine Zusammenarbeit mit Witta Pohl in "Diese Drombuschs" zog in den 1980er Jahren bis zu 28 Millionen Zuschauer in den Bann und machte ihn zur TV-Legende. Nun ruht der Schauspieler in Ohlsdorf, nur wenige Meter entfernt, wo auch 2011 seine TV-Partnerin beigesetzt wurde.

Getty Images Hans Peter Korff und seine Frau Christiane Leuchtmann, Dezember 2014

Getty Images Christiane Leuchtmann und Hans Peter Korff, November 2006

