Hans Peter Korffs (†) Familie schloss Tochter Franziska aus

Der Schauspieler Hans Peter Korff, bekannt aus der Fernsehserie "Diese Drombuschs", ist am 9. März im Alter von 82 Jahren verstorben. Seine Tochter Franziska erfuhr davon jedoch nicht etwa von der Familie, sondern durch einen Freund per WhatsApp, der zufällig im Radio von Hans Peters Tod gehört hatte. "Ich stehe unter Schock. Mir hat niemand etwas gesagt. Ich weiß auch nicht, woran mein Papa gestorben ist", erklärt Franziska jetzt gegenüber Bild und bedauert, dass ihr von ihrer eigenen Familie die Möglichkeit genommen wurde, sich von ihrem Vater am Sterbebett zu verabschieden.

Hans Peter und seine Tochter pflegten offenbar schon lange ein eher angespanntes Verhältnis. Franziska berichtet im Interview von unschönen Erinnerungen an ihre Kindheit und betont, dass unausgesprochene Probleme innerhalb der Familie bereits seit einiger Zeit brodelten. Ein Grund dafür sei auch die schwierige Beziehung zur Stiefmutter, Christiane Leuchtmann, gewesen. Die Schauspielerin und Hans Peter, der zuvor unter anderem mit Monica Bleibtreu (✝65) verheiratet war, gaben sich 1992 das Jawort und lebten bis zu seinem Tod als glückliches Paar. "Als er zum vierten Mal geheiratet hat, lief alles aus dem Ruder. Seither habe ich ihn nur noch sporadisch und zufällig getroffen", verrät Franziska, fügt aber hinzu, ihren Vater trotz allem sehr geliebt zu haben.

Hans Peter wurde in den 1980er-Jahren durch die Serie "Diese Drombuschs", in der er den liebenswerten Familienvater spielte, einem breiten Publikum bekannt. Privat hingegen zeigte sich offenbar eine andere Seite des Schauspielers. Franziska, die aus seiner ersten Ehe mit Regisseurin Ina-Kathrin Korff stammt, erklärte, dass sie stets versucht habe, den schwierigen Umgang mit ihrem Vater zu verstehen. Trotz der innerfamiliären Differenzen sei sie stolz auf die beruflichen Erfolge ihres berühmten Papas: "Er war ein toller Schauspieler der alten Garde."

Getty Images Hans Peter Korff und seine Frau Christiane Leuchtmann, Dezember 2014

gbrci / Future Image Hans Peter Korff, Schauspieler

