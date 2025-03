Nach Not-OP: Schlagersängerin Anita Hofmann beruhigt Fans

Schlagersängerin Anita Hofmann (47) hat ihre Fans mit einer erfreulichen Nachricht überrascht: Nach einer Notoperation kann sie wie geplant wieder auf der Bühne stehen. Die Musikerin litt Wochen zuvor unter starken Schulterschmerzen, die so heftig wurden, dass sie sich nicht mehr selbst die Jacke anziehen konnte, wie sie im Gespräch mit der Freizeit Revue erzählte. Erst nach längerem Zögern suchte sie ärztliche Hilfe, woraufhin eine eingeengte Sehne diagnostiziert wurde, die kurz davor war zu reißen. "Ich gehe nicht mit jedem Wehwehchen zum Arzt", betonte sie. Doch um eine Operation kam sie nicht herum. Immerhin sei diese erfolgreich verlaufen – bereits am Mittwoch durfte die Musikerin das Krankenhaus verlassen.

Auch während der schwierigen Zeit konnte Anita auf die Unterstützung ihres Ehemanns Christian Filip zählen. Der gelernte Musiker und Gitarrist half ihr im Alltag, wo immer er konnte. "Er hat sogar gelernt, mir die Haare zu frisieren. Er ist einfach süß", schwärmte die Sängerin. Ihre Fans, die sich Sorgen gemacht haben, kann sie nun beruhigen – trotz der Operation steht ihrer Performance nichts im Weg: "Ich kann alle meine Auftritte wahrnehmen und auf der Bühne stehen und singen." Bereits am Donnerstag wird die Sängerin beim großen Jubiläum im Europa-Park in Rust auftreten und ihre Fans mit ihrer Musik begeistern.

Anita, die seit vielen Jahren fester Bestandteil der Schlagerwelt ist, zeigt sich nach dieser Herausforderung einmal mehr kämpferisch. So wie bereits 2023, als sich das Duo "Geschwister Hofmann" nach 35 Jahren zu zweit am Mikro trennte. Danach musste Anita sich musikalisch erst einmal selbst finden, wie sie früher im Podcast "Aber bitte mit Schlager" verriet. Seit Sommer 2022 ist die Sängerin glücklich verheiratet – sie und der Radiomoderator waren zunächst lange befreundet gewesen, bevor daraus die große Liebe wurde. Neben ihrer musikalischen Karriere betont die Pop-Schlager-Interpretin immer wieder, wie wichtig ihr ein harmonisches Familienleben ist. Ihren Lebensmut und Optimismus hat sie auch in schwierigen Zeiten wie den Jahren ihrer Essstörung nicht verloren – eine Eigenschaft, die ihre Fans immer an ihr geschätzt haben.

Getty Images Anita Hofmann bei der Premiere von "Bodyguard - Das Musical"

Getty Images Anita und Alexandra Hofmann bei "Das Adventsfest der 100.000 Lichter"

