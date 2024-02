Sängerin Anita Hofmann litt jahrelang unter Essstörung

Sie versteckte ihre Probleme vor ihren Fans. Anita Hofmann und ihre Schwester Alexandra waren über 30 Jahre lang ein gefeiertes deutsches Schlagerduo. Heute tritt die jüngere der beiden Geschwister gemeinsam mit ihrem Ehemann auf. Wie sehr sie während ihrer damaligen Karriere unter gesundheitlichen Problemen litt, blieb den Augen der Öffentlichkeit verborgen. Nun gibt sie erstmals private Einblicke: Anita kämpfte sehr mit ihrer Gesundheit!

Gegenüber Bild verrät die Sängerin: "Unfreiheit und Selbstzweifel wurden für mich zu einer toxischen Mischung, die letztlich zu einer Essstörung führte." So war Anita nicht nur an Magersucht erkrankt, sondern auch an Bulimie. Zusätzlich habe ihr die Dominanz ihrer Schwester zu schaffen gemacht. "Ich konnte mich [...] nicht durchsetzen, weil Alexandra mir wenig Raum dazu gab. Ich wurde auf mein Aussehen reduziert und hörte so oft den Satz: 'Sei einfach nur schön'!", erinnert sich die 46-Jährige.

Und Anita versteckte eine weitere Erkrankung vor der Öffentlichkeit: Neurodermitis. "Ich sollte und musste schön sein und gleichzeitig gegen Krankheiten kämpfen, die mich verunstalteten, hässlich und schwach machten", behauptet die Sängerin rückblickend und ist froh, dass diese schwere Zeit der Vergangenheit angehört. "Ich bin meine lästigen Krankheiten losgeworden und kann inzwischen ganz normal am Alltag teilnehmen!", merkt die Musikerin an.

Instagram / anitahofmannofficial Anita Hofmann, Sängerin

Getty Images Anita Hofmann mit ihrer Schwester Alexandra, Sängerinnen

Getty Images Anita Hofmann, Sängerin

