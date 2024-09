So überwand Schlagersängerin Anita Hofmann die Magersucht

Anita Hofmann hat einen schweren Weg hinter sich. Im Gespräch mit Bunte spricht die Schlagermusikerin nun erstmals offen über ihren langjährigen Kampf gegen die Magersucht. Anita berichtet, dass sie zu einer Zeit nur noch 43 Kilogramm wog und ihre Krankheit lange nicht ernst genommen wurde. "Die Krankheit Magersucht wird schnell als Schlankheitswahn abgestempelt", erklärt sie im Interview. Dies habe dazu geführt, dass sie sehr lange damit zu kämpfen hatte und sich ihr Genesungsweg hinzog.

Irgendwann wandte sich das Blatt aber. "Egal, welche Art Sucht – Sucht kommt von suchen. Mach dich auf die Suche nach dem, wo die Wurzel liegt. Dann hast du auch eine Chance, gesund zu werden", habe sie erkannt. Dabei sei vor allem der eigene Wille besonders wichtig: "Dein ganzes Umfeld kann dir tausend Tipps geben, aber die wichtigste Basis ist: Du musst wollen." Außerdem rät Anita davon ab, sich zu wiegen.

Anita und ihre Schwester Alexandra standen bereits als Kinder gemeinsam auf der Bühne und feierten 1989 mit dem Lied "Mit viel Musik" in der ARD-Sendung "Musikanten" ihr Fernsehdebüt. Zusammen veröffentlichten sie insgesamt 14 Alben und wurden als Duo bekannt. Inzwischen gehen die Schwestern musikalisch getrennte Wege. Anita hat sich außerdem als Autorin einen Namen gemacht. Im Februar veröffentlichte sie ihr Buch "Sei einfach nur schön", in dem sie offen über ihre Erfahrungen spricht. Heute fühlt sie sich wohl in ihrer Haut und genießt ihr Leben: "Ich mag mich in jedem Look", freut sie sich – ob ganz leger oder topgestylt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Anita Hofmann, Schlagersängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Anita und Alexandra Hofmann bei "Immer wieder Sonntags", 2015

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige