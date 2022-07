Jetzt hat es geklappt: Sängerin Anita Hofmann hat geheiratet

Sie ist unter der Haube! Anita Hofmann ist seit 2019 mit dem Radiomoderator Christian Filip glücklich liiert. Die Schlagersängerin und ihr Partner waren nach der einjährigen Beziehung bereit für den nächsten Schritt: 2020 verkündeten die zwei ihre Verlobung! Aufgrund der Pandemie musste die 45-Jährige ihre Hochzeitspläne im vergangenen Jahr aber aufs Eis legen. Doch jetzt ist es so weit: Anita ist vor den Traualtar getreten!

Die Berliner Zeitung berichtet, dass die Schlagersängerin am Samstag ihrem Liebsten das Jawort gegeben hat. Die kirchliche Trauung fand in der Heimatstadt der 45-Jährigen nahe dem Bodensee statt. Laut der Sprecherin der "Alle Farben dieser Erde"-Interpretin entschied sich die Braut für ein mit Spitze bedecktes Kleid und einen dazu passenden Spitzenschleier. Die Hochzeit wurde groß gefeiert – sage und schreibe 500 Gäste sollen eingeladen gewesen sein.

Das frisch vermählte Paar dachte an ihrem großen Tag auch an seine Fans: So soll für rund 240 Fans am Nachmittag eine kleine Party organisiert worden sein. Bei der Fete sollen Anita und ihr Christian dann höchstpersönlich kurz vorbeigekommen sein.

Instagram / anitahofmannofficial Anita Hofmanns Brautschuh

Instagram / anita_alexandra_hofmann Anita Hofmann im Januar 2021

Getty Images Anita Hofmann, Sängerin

