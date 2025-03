Rührender Clip von Frederik von Luxemburg (†) veröffentlicht

Prinz Frederik von Luxemburgs Tod sorgte weltweit für Bestürzung. Der Sohn von Prinz Robert von Luxemburg starb Anfang März an einer seltenen Erbkrankheit, an deren Bekämpfung er mithilfe der PolG Foundation arbeitete. Nun teilte die Stiftung auf Instagram ein emotionales Video, in dem der Royal von seiner Leidensgeschichte erzählt. "Wenn man ein Kind ist, hat man all diese Träume und Erwartungen von Dingen, die man tun möchte. Die Möglichkeiten wirken unendlich", beginnt Frederik in dem Clip und fügt hinzu: "Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Konsequenzen von PolG verstanden habe, als ich zum ersten Mal diagnostiziert wurde. Schleichend langsam wird die Welt kleiner und kleiner."

PolG entsteht durch eine vererbte Mutation, die die Mitochondrien betrifft und im Laufe der Zeit Organversagen verursachen kann. Frederik wurde 2016 mit der Krankheit diagnostiziert und gründete 2022 die Stiftung, die sich vor allem für ihre Erforschung einsetzt. Das posthum veröffentlichte Video entstand als ein Weg, mehr Aufmerksamkeit für das schwierige Thema zu erzeugen, wie die Organisation zu dem Clip schrieb.

Zum Tod des 22-Jährigen widmete ihm sein Vater Robert in der vergangenen Woche einen rührenden Text auf dem Instagram-Account der Stiftung. "Frederik weiß, dass er mein Superheld ist, so wie er es für unsere ganze Familie und für so viele gute Freunde ist", heißt es darin. Bis zum Schluss habe der Adlige seine Erkrankung tapfer bekämpft, da ihn seine unglaubliche Lebenslust auch in den härtesten Stunden motiviert habe.

Instagram / polgfoundation Prinz Frederik von Luxemburg im Krankenhaus

Instagram / polgfoundation Prinz Frederik von Luxemburg mit seiner Familie

