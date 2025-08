"Zirkus": Richter erspart Orlando Bloom Besuch vor Gericht

Ein Gericht in Los Angeles hat Katy Perry (40) und ihren ehemaligen Partner Orlando Bloom (48) nun vor einer potenziell unangenehmen Situation bewahrt. Der Richter entschied, dass Orlando, der sich kürzlich nach einer neunjährigen Beziehung von der Sängerin getrennt hatte, nicht als Zeuge vor Gericht erscheinen muss. Der Streit dreht sich laut Daily Mail um eine Luxusvilla in Montecito, Kalifornien, die Katy 2020 für umgerechnet rund 13 Millionen Euro vom damals 80-jährigen Carl Westcott kaufte. Dieser hatte kurz nach dem Verkauf versucht, den Vertrag rückgängig zu machen, mit der Begründung, er sei durch Medikamente und gesundheitliche Probleme beeinträchtigt gewesen.

Richter Joseph Lipner erklärte, dass die Aussage von Orlando, der Reparaturarbeiten der Bauunternehmer an der Immobilie beaufsichtigte, nicht notwendig sei, um den Fall voranzubringen. Mit den Worten: "Warum brauchen wir Herrn Bloom als Zeugen, außer um daraus einen Promi-Zirkus zu machen?", soll er eine Aussage des Schauspielers vor Gericht abgelehnt haben. Die Entscheidung wurde getroffen, um eine Verzögerung des Verfahrens zu vermeiden und zu verhindern, dass sich das ehemalige Paar unnötigerweise begegnet. Katy hingegen wurde vom Gericht aufgefordert, persönlich auszusagen. In ihrem aktuellen Verfahren fordert sie Schadensersatz in Millionenhöhe von Carl Westcott, darunter auch für entgangene Einnahmen, weil die Immobilie während des jahrelangen Rechtsstreits ungenutzt blieb. Westcotts Familie kritisiert Katy scharf, wirft ihr Gier vor und spricht von einem Missbrauch ihrer Prominentenstellung.

Die Villa war einst für Katy, Orlando und ihre gemeinsame Tochter Daisy gedacht. Doch nachdem Katy in der Nähe ein weiteres Anwesen erstanden hat, entschied sie sich dazu, die Villa zu vermieten – Chris Pratt (46) und seine Familie sollen die derzeitigen Mieter sein. Während der emotional aufgeladenen Gerichtsverfahren und der privaten Umbrüche bleibt die Frage offen, wie sich die juristischen und persönlichen Beziehungen zwischen den Parteien weiterentwickeln werden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Orlando Bloom, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom im April 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / orlandobloom Katy Perry, Orlando Bloom, Daisy und Flynn, Sommer 2025