Prinz Frederik von Luxemburg stirbt im Alter von 22 Jahren

Prinz Frederik von Luxemburg ist im Alter von nur 22 Jahren verstorben. Der junge Adlige hatte bereits in seiner Kindheit die Diagnose der PolG-Mutation erhalten, einer seltenen Erbkrankheit, die die Energieversorgung der Körperzellen beeinflusst. Am 28. Februar 2025 versammelte Frederik noch einmal seine Familie, um sich persönlich von seinen Liebsten zu verabschieden. Seine Eltern, Prinz Robert und Prinzessin Julie, verkünden die traurigen Nachrichten nun auf der Instagram-Seite von Frederiks gegründeter POLG-Foundation: "Schweren Herzens möchten meine Frau und ich Sie über den Tod unseres Sohnes Frederik informieren."

In dem Beitrag nehmen Frederiks Angehörige emotionalen Abschied. Neben zahlreichen gemeinsamen Fotos findet die royale Familie auch rührende Worte. "Frederik weiß, dass er mein Superheld ist, so wie er es für unsere ganze Familie und für so viele gute Freunde ist", schreibt sein trauernder Vater. Auch an den letzten gemeinsamen Moment erinnert sich Prinz Robert emotional: "Frederiks letzte Frage an mich vor seinen anderen Äußerungen war: 'Papa, bist du stolz auf mich?'" Der 22-Jährige sei als großes Vorbild mit seiner "Positivität, Freude und Entschlossenheit" vorangegangen und bleibt so seinen Liebsten für immer in Erinnerung.

Bereits im Kindesalter litt Frederik unter neurologischen Symptomen, die mit Fortschreiten der Krankheit immer gravierender wurden. Sein Vater hatte nur wenige Wochen vor seinem Tod in einem bewegenden Statement die Öffentlichkeit über den gesundheitlichen Zustand seines Sohnes informiert: "Man könnte es mit einer defekten Batterie vergleichen, die sich nie wieder vollständig auflädt." Bis zuletzt kämpfte Frederik gegen die Auswirkungen der Krankheit, die ihm schließlich sogar das eigenständige Essen unmöglich machte. Doch trotz dieser Herausforderungen blieb er für seinen besonderen Humor und seinen unerschütterlichen Lebenswillen bekannt.

Instagram / polgfoundation Prinz Frederik von Luxemburg mit seiner Familie

Instagram / polgfoundation Prinz Frederik von Luxemburg, November 2023

