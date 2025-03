Selten: Jürgen Vogel spricht über seine Patchworkfamilie

Jürgen Vogel (56) ist nicht nur Schauspieler, sondern auch Vater von sieben Kindern, die von vier verschiedenen Frauen stammen. In einem Interview im rbb-Podcast "Alles anders" teilt der Filmstar nun seine Gedanken zu Familie und Vaterschaft. Dabei betont er, wie wichtig ihm ein enges Verhältnis zu seinen Kindern ist, insbesondere deshalb, weil er selbst eine von Gewalt geprägte Kindheit hatte. "Ich wollte irgendwie ein anderes Bild schaffen in meinem Kopf. Und selbst wenn du als Vater eine andere Perspektive hast als als Kind. Dadurch, dass du dein Kind anders behandelst und es anders groß wird, kriegst du ein Stück von dem zurück, was du nicht hattest. Das ist ein ganz heilender Prozess", gesteht Jürgen ehrlich und ergänzt: "Das merke ich auch mit meinen Kindern jetzt. Wie gut es tut, ein gutes Verhältnis mit seinen Kindern zu haben. Wirklich da zu sein als Vater."

Der Weg zu seiner heutigen Patchworkfamilie war bewegend. Mit gerade einmal 20 Jahren wurde er mit seiner damaligen Freundin Ulrike zum ersten Mal Vater einer Tochter. Später heiratete er die Designerin Madeleine Sommerfeld, mit der er Tochter Emma bekam und ihre beiden Söhne Ritchie und Giacomo adoptierte. "Die haben zwar einen anderen Erzeuger, ich habe sie aber großgezogen. [Die Adoption] war auch vor allem der Wunsch der Kinder", verrät der TV-Star im Podcast. Nach der Trennung von Madeleine war er elf Jahre mit Michelle Gornick, der Mutter seines Sohnes, zusammen. Doch auch ihre Liebe zerbrach. 2019 verlobte sich der Schauspieler mit seiner Kollegin Natalia Belitski. Mit ihr hat er inzwischen zwei kleine Töchter.

Bereits in einem früheren Gespräch im "Alles anders"-Podcast hatte Jürgen über seine traumatische Kindheit gesprochen. Er wuchs im Hamburger Rotlichtmilieu auf und sei als Kind häufig auf der Reeperbahn unterwegs gewesen. An die Zeit hat er keine guten Erinnerungen: "Es war immer Stress. Alkohol hat immer 'ne Rolle gespielt. Jedes Fest war verkackt. Jedes Weihnachten war ein Albtraum." Durch seinen Vater erfuhren er und die restliche Familie immer wieder körperliche Gewalt. "Meine Kindheit war traumatisierend", resümierte er damals.

Getty Images Natalia Belitski und Jürgen Vogel im Mai 2024

Getty Images Jürgen Vogel im März 2023

