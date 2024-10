Selten: Jürgen Vogel gibt Einblick in sein Familienleben

Für Jürgen Vogel (56) ist es nicht leicht, Familie und Beruf unter einen Hut zu kriegen. Der siebenfache Vater verrät nun gegenüber t-online, wie er emotional damit fertig wird. "Man hat immer das Gefühl, dass man nicht allen zu 100 Prozent gerecht werden kann. In diesem Zwiespalt sind ganz viele Menschen. Aber ich habe gelernt, damit zu leben", offenbart der Schauspieler. Allerdings hat der "Die Welle"-Darsteller ein Privileg: "In meinem Beruf habe ich den Luxus, nach Projekten etwas mehr Zeit und Freiräume für die Familie zu haben, in denen ich zu 100 Prozent für sie da bin."

In der neuen Serie "Informant – Angst über der Stadt" verkörpert Jürgen den LKA-Mitarbeiter Gabriel Bach. Im Gespräch mit dem Online-Portal erklärt er: "Meine Figur ist auch ein cooler Vater, versucht als Mann allen gerecht zu werden, aber schafft es nicht richtig." Der Ermittler hadert damit, gleichzeitig ein skrupelloser Agent und ein liebevoller Familienvater zu sein und sich obendrein noch in einer stets verändernden Welt zurechtzufinden. Zu sehen gibt es die Sendung ab dem 16. Oktober in der ARD.

Der 56-Jährige spielt häufig heldenhafte Charaktere auf der Leinwand, doch auch im wahren Leben konnte Jürgen schon eine gute Tat vollbringen. Zu Gast in der "NDR Talk Show" erzählte er im Juni: "Mein Leben ist gepflastert von Krankheit und Tod. Ich habe drei Schwestern, die alle Krebs hatten oder haben." Einer von ihnen konnte der Hamburger 1990 mit einer Knochenmarkspende das Leben retten.

Anzeige Anzeige

Gulotta,Francesco / ActionPress Jürgen Vogel mit seiner Verlobten Natalia Belitski, 2019

Anzeige Anzeige

ActionPress/Krick, Jens Jürgen Vogel, Schauspieler

Anzeige Anzeige