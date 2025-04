Das war Jürgen Vogels Taktik bei "LOL: Last One Laughing"

Mitte April geht die neue Staffel von LOL: Last One Laughing an den Start. Mit dabei ist auch Jürgen Vogel (56). Der Schauspieler misst sich darin mit Comedy-Giganten wie Hazel Brugger (31) und Ralf Schmitz (50). Nun erklärt der "Die Welle"-Darsteller, welche Strategie er in der Show verfolgt hat. "Ich kann mein Gesicht in der Regel echt gut kontrollieren. Aber ich wollte ja auch die anderen herausfordern und nicht einfach nur zu denen gehören, die sich ein bisschen rausmogeln, indem sie selbst nicht viel machen", sagt Jürgen in der deutschen Ausgabe des Playboy.

Bei "LOL: Last One Laughing" ist es den Kandidaten verboten, zu lachen. Die Teilnehmer versuchen deshalb, ihre Gegner mit lustigen Sketchen und gezielten Gags aus der Reserve zu locken. Dabei kann es eine gute Taktik sein, die Füße stillzuhalten und abzuwarten, bis sich die anderen gegenseitig aus dem Format kicken. Diese Option findet der gebürtige Hamburger allerdings nicht erstrebenswert. Im Interview mit dem Magazin verrät er: "Vielleicht liegt es daran, dass ich schon immer hyperaktiv und früh ein Klassenkasper war. Aber ich hatte den Ehrgeiz zu zeigen, dass auch Schauspieler rumspinnen können. Und zwar so richtig aktiv und doll."

Unter den Teilnehmern der neuen Staffel sind auch wieder ein paar unerwartete Gesichter. Der Influencer Riccardo Simonetti (32) und der Musiker Giovanni Zarrella (47) müssen sich unter anderem mit den Komikern messen. Die Leitung dieses Spektakels übernimmt, wie immer, Bully Herbig (56). Im Bild-Interview ließ der Showmaster kürzlich durchblicken, wie ernst er seinen Job als Aufpasser nimmt: "Selbst der Weg zur Toilette bleibt nicht unbewacht!"

Anzeige Anzeige

Getty Images Jürgen Vogel, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Amazon MGM Studios "LOL: Last One Laughing"-Cast von Staffel sechs

Anzeige Anzeige