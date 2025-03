Rapper Offset soll Mann in Marihuana-Shop geschlagen haben

Der US-amerikanische Rapper Offset (33) sorgt für böse Schlagzeilen. Berichten von TMZ zufolge sei er am gestrigen Abend in Los Angeles in eine gewalttätige Auseinandersetzung mit einem Sicherheitsangestellten verwickelt gewesen. Demnach wird dem Musiker vorgeworfen, den Wachmann geschlagen zu haben. Wie stark die Verletzungen sind, sei noch unklar. Der Verletzte sei aber zur Behandlung in ein örtliches Krankenhaus gebracht worden. Angeblich habe er gegen Offset Anzeige erstattet – der Noch-Ehemann von Cardi B (32) bestehe darauf, unschuldig zu sein.

Doch wie kam es überhaupt zu der Auseinandersetzung? Laut dem Nachrichtenportal habe der "Open It Up"-Interpret gemeinsam mit ein paar Freunden einen im Bundesstaat Kalifornien legalen Cannabis-Shop besucht. Dort sei er aufgefordert worden, seinen Ausweis vorzulegen, wogegen er sich zunächst gesträubt habe. Der Rapper habe behauptet, dass er das amtliche Dokument gerade hätte vorzeigen wollen, als der Wachmann angefangen habe, ihn zu bedrängen und zu bespucken. Daraufhin sei die Schlägerei entstanden, bei der der Wachmann die Männergruppe mit einem Pfefferspray angegriffen habe. Die Polizei sei gerufen wurde – laut eines Insiders hätten Offset und seine Begleiter daraufhin die Flucht ergriffen.

Wenn die Situation wirklich so abgelaufen ist, könnte die Anzeige sich wohl ziemlich negativ auf Offsets aktuelle Situation auswirken. Der 33-Jährige befindet sich mitten in der Scheidung von Rapperin Cardi B. Während der laufenden Gerichtsverfahren beantragte Offset offiziell, das gemeinsame Sorgerecht für die drei Kinder des Paares zu erhalten. Gerichtsdokumenten zufolge solle der Hauptwohnsitz von Kulture (6), Wave (3) und ihrer fünf Monate alte Tochter, deren Name bisher nicht öffentlich gemacht wurde, jedoch das Zuhause der 32-jährigen Mutter bleiben.

Offset, Rapper

Cardi B und Offset im Februar 2023

