Hat Cardi B einen neuen Lover? So reagiert Ex Rapper Offset

Offset (33) hat sich zu den jüngsten Schlagzeilen um seine Ex-Frau Cardi B (32) geäußert. Die Rapperin, die zuletzt mit einer sexy Twerking-Einlage für Furore sorgte, wurde am vergangenen Wochenende beim Coachella-Festival dabei gesichtet, wie sie dem NFL-Star Stefon Diggs (31) in einem Nachtclub einen sehr intimen Tanz schenkte. Die beiden hatten schon im letzten Jahr für Dating-Gerüchte gesorgt. Nachdem ein Fan auf Instagram davon ausging, dass diese Szenen Offset verärgern würden, kommentierte der Rapper kurzerhand: "Ich freue mich für sie!!" Damit wollte er offenbar ein Zeichen setzen, dass er mit der Trennung abgeschlossen habe.

Die Beziehung zwischen Cardi und Offset war in der Vergangenheit von Höhen und Tiefen geprägt. Erst im August letzten Jahres wurde die Trennung des Paares offiziell bekannt, zeitgleich mit der Nachricht, dass Cardi ihr drittes Kind von Offset erwartet. Seitdem kam es mehrfach zu Spannungen: Cardi warf Offset in einer Diskussion auf der Plattform X Spaces vor, sie mit Nachrichten zu belästigen, in denen er ihr gedroht haben soll. Diese Nachrichten leitete sie an Offsets neue Freundin, das Model Melanie Jayda, weiter. Trotz der schwierigen Vergangenheit scheint der Rapper jetzt eine versöhnliche Haltung einzunehmen.

Cardi B und Stefon Diggs wurden bereits im Februar auf einem Valentinstag-Date in Miami gesichtet, was die ersten Gerüchte um ihre angebliche Romanze anfeuerte. Während die beiden keine konkreten Aussagen zu ihrer Verbindung gemacht haben, mehren sich die gemeinsamen Auftritte. Cardi, die mit ihrem Hit "WAP" weltweit bekannt wurde, hat in Interviews laut TMZ betont, nach dem Ende ihrer Ehe sowohl privat als auch beruflich neue Wege gehen zu wollen. Stefon hingegen, frisch im Dienste der New England Patriots, wird als liebevoller Vater bezeichnet, der seinen Privat- und Berufsalltag ruhig und fokussiert managt. Ob zwischen der Rapperin und dem Football-Star wirklich mehr läuft, bleibt abzuwarten.

Instagram / iamcardib Offset mit seinen drei Kindern, September 2024

Getty Images Offset und Cardi B, Ehepaar

