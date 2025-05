Cardi B und Stefon Diggs zeigen öffentlich ihre Liebe

Cardi B (32) und Football-Star Stefon Diggs zeigen sich erstmals ganz offen zusammen und setzen damit den Dating-Gerüchten ein klares Ausrufezeichen. Am Montagabend, dem 12. Mai, erschienen die Rapperin und der NFL-Star händchenhaltend beim NBA-Playoff-Spiel zwischen den New York Knicks und den Boston Celtics im Madison Square Garden – das berichtet jetzt das Magazin People. Während Cardi B in einem schwarzen Minirock glänzte und ihr breites Lächeln nicht verbergen konnte, trug Stefon Diggs ein cooles Jeans-Outfit, wie auf den Fotos des Magazins zu sehen ist. Mit Fans und Paparazzi im Rücken flanierten die beiden direkt auf ihre VIP-Courtside-Plätze – in bester Gesellschaft von keiner Geringeren als Sängerin Mary J. Blige (54). Die Stimmung war ausgelassen, als die Knicks den wichtigen Sieg einfuhren und das Paar das Spiel sichtlich genoss.

Bereits seit Monaten kursieren Gerüchte über eine mögliche Beziehung zwischen Cardi B und Stefon Diggs. Anfang des Jahres wurden die beiden an Valentinstag zusammen in Miami gesichtet, nachdem Spekulationen bereits im Oktober 2024 aufgetaucht waren. Trotzdem zeigten sie sich bis jetzt nie gemeinsam bei öffentlichen Terminen – auch auf der Met Gala Anfang Mai betraten sie getrennt den roten Teppich. Nun scheinen sie bereit, der Welt ihre Verbindung zu zeigen: Während des Spiels ließen die beiden ihre Hände kaum voneinander, lehnten sich aneinander und wirkten rundum glücklich. Fans und Beobachter teilten schnell zahlreiche Schnappschüsse und Videos in den sozialen Netzwerken, die das frische Liebesglück dokumentieren.

Für Cardi B ist diese neue Liaison ein weiterer spannender Lebensabschnitt. Die Musikerin war bis vor Kurzem mit Offset (33) verheiratet, mit dem sie drei Kinder hat. Nachdem sie im Sommer 2024 bereits zum zweiten Mal die Scheidung eingereicht hatte, gibt es immer wieder Schlagzeilen um ihr Liebes- und Familienleben. In jüngster Vergangenheit kursierten zudem Clips, die sie eng tanzend mit Stefon Diggs in einem New Yorker Nachtclub zeigen – ganz zur Freude vieler Fans, und auch Offset scheint sich für seine Ex zu freuen. Während Cardi B als offene, temperamentvolle Persönlichkeit bekannt ist, gilt Stefon Diggs als eher zurückhaltend, was sein Privatleben angeht. Ihr Kennenlernen wurde über Monate von getrennter Ankunft bei Events geprägt, doch dem scheinen die beiden nun ein Ende gesetzt zu haben – die Rapperin wagt den nächsten Schritt und zeigt sich mit dem Football-Star offiziell als Paar.

Getty Images Stefon Diggs und Cardi B, Mai 2025

Getty Images Offset und Cardi B, Ehepaar

